東方日報B1：憂美祭投資禁令　中港股危　金價望突圍

環球股市指標─MSCI所有國家世界指數上周反彈3.84%，為去年9月底最強，扭轉4周跌勢，距離上月初觸及的歷史高位僅低1.79%，之前美國經濟衰退憂慮和日圓套息交易拆倉潮所觸發的市場動盪，霎時被拋諸腦後。然而，專家對港股前景仍未樂觀，指美國總統大選的不確定性會影響資金流入中資股票的意欲，反而不排除金價上試每安士2,600美元。

股市反彈無疑由美國和日本帶動，尤其是美國最新的消費數據優於市場預期，市場本周焦點必數聯儲局主席鮑威爾本港時間周五晚上在Jackson Hole央行年會上的發言。基金公司「一哥」貝萊德的全球首席投資策略師李煒稱，過去幾周的波動反映市場之善變，單項數據就能令之「轉軚」，可見市況會更波動。

要留意的是，北向交易周一起不再披露每日資金流向數據，北向資金今年至上周五為止反覆淨賣出A股67.8億元(人民幣‧下同)，若與5月中的年內高位比較，卻已走資1,027.69億元。然而，內地股市成交低迷充分反映投資意欲不振，摩根士丹利認為，原因是陸續出爐的宏觀經濟數據未如理想，刺激政策亦不夠主動出擊，短期內倉位應着重防守性。

東亞銀行財富管理處首席投資策略師李振豪亦認為，不應預期環球股市回暖會大大利好港股，就算恒生指數下行空間有限，17,500點已見阻力。資金近日流向中概股，但不排除之後聯儲局減息，或者鮑威爾本周發言後，又流入高息股和對息口敏感的地產股，可是由於他們在恒指的權重不大，大市仍會「膠着」。

他提醒，參考上次美國總統選舉前後的向中概股祭出投資禁令、要求從美國退市等事，不排除任何一方選情落後時便「打中國牌」。如是者，資金都會避忌中國資產，況且減息下債券也是具吸引力的投資選項，或者攤薄股市的資金，反而可以留意黃金。

其預測模型顯示，如果減息幅度達到0.5厘，金價將上探2,600美元，減0.25厘就會處於2,460美元，短期內會在此範圍內上落，交易所買賣基金(ETF)和外國金礦股會優於香港上市金礦股。

對沖基金經理、百翱資本管理合夥人黎士盛不排除接下來還會有日圓套息潮拆倉，但預期衝擊會比早前弱得多。儘管對港股不樂觀，但由於早前環球冧市期間相對「硬淨」，他估計恒指已在16,000至17,000點見底，之後可上試18,000至19,000點，比較看好「穩陣」的高息國企，「我對藍籌股唔太睇好，(香港)地產股都減緊派息」，捨此則看好日股。

中線而言，他相信美元匯價都會向下，畢竟不論誰當總統，政府都會「大花筒」，但由於發達經濟體多會減息，短期內反而會抑制美元下跌空間。他對黃金較為保守，指金價由1,800美元升上2,400美元僅用半年多時間，「短、中線都已見頂」，中央銀行亦勢無意加倉。