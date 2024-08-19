鄧建初：公布業績有啟示　港股能否乘時起？

成也科技，敗也科技。恒指曾力攀2018年4月歷史高位33484，科技股居功至偉。然而，高潮總有沉寂時，上升趨勢中，往往拉高市盈率，令股份估值偏貴。而新上市或回流香港作第二上市的中概股，公開發售時萬人空巷蜂湧抽籤，動輒數百倍至千倍計的超額認購。加上輿論攻勢，掛牌時一飛沖天，價比天高，連沒有盈利的B仔股也不例外。鬥傻理論下火棒拋高，其實已埋下大跌之危機。

遺憾的是，股價炒至不合理、估值嚴重高不可攀的科技股，紛紛被納入成份股行列，恒指危如累卵。時任美國總統特朗普掀開中美貿易戰序幕，恒指開始下挫。2020年阿里巴巴分拆旗下螞蟻金融，市況一度上升，不過後來臨門一腳煞停上市計劃，港股回復跌勢。內房股陸續發生債務違約事件，美國踩多一腳瘋狂打擊中概股，港股跌勢一發不可收拾。連番大插，眾多科技股瀉至體無完膚，跌逾九成者俯拾皆是，連股王騰訊也大跌逾七成。

恒指於2022年10月31日14597點觸底回升，反反覆覆上升回落至現時水平，大跌空間已不大。內地進行維穩政策，對企業應有幫助。上周三大科技巨企公布業績，騰訊及京東表現亮麗，阿里巴巴平穩，顯示最壞時期已成過去，現時只是人心虛怯，尚未恢復信心。美國減息在即，港股後市應可看高一線，尤其被人睇淡多時的科技龍頭股，可逢低吸納。

資深股評家 鄧建初

介紹：縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。