本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年08月19日 07:00
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    2024/08/19
    ●華潤啤酒(00291)●中期業績
    ●思派健康(00314)●中期業績
    ●遠大醫藥(00512)●中期業績
    ●恒安國際(01044)●中期業績
    ●南粵控股(01058)●中期業績
    ●國開國際投資(01062)●中期業績
    ●山高新能源(01250)●中期業績
    ●力量發展(01277)●中期業績
    ●瑛泰醫療H(01501)●中期業績
    ●極兔速遞-W (01519)●中期業績
    ●博尼控股(01906)●中期業績
    ●云想科技(02131)●中期業績
    ●騰盛博藥-B(02137)●中期業績
    ●百勤油服(02178)●中期業績
    ●百心安B-H(02185)●中期業績
    ●西部水泥(02233)●中期業績
    ●巨子生物(02367)●中期業績
    ●K CASH集團(02483)●中期業績
    ●冠君產業信託(02778)●中期業績
    ●中國建築國際(03311)●中期業績
    ●兗煤澳大利亞(03668)●中期業績
    ●中國抗體-B(03681)●中期業績
    ●中海石油化學H(03983)●中期業績
    ●保利物業H(06049)●中期業績
    ●興證國際(06058)●中期業績
    ●星空華文(06698)●中期業績
    ●友誼時光(06820)●中期業績
    ●天福(06868)●中期業績
    ●思摩爾國際(06969)●中期業績
    ●科倫博泰生物H(06990)●中期業績
    ●僑洋國際控股(08070)●中期業績
    ●WMCH GLOBAL(08208)●中期業績
    ●浙江永安H(08211)●中期業績
    ●盛良物流(08292)●中期業績
    ●運興泰集團(08362)●中期業績
    ●弘浩國際控股(08375)●中期業績
    ●新東方-S(09901)●特息業績
    ●華潤啤酒-R(80291)●中期業績
    2024/08/20
    ●科聯系統(00046)●中期業績
    ●香港小輪(00050)●中期業績
    ●美麗華酒店(00071)●中期業績
    ●百富環球(00327)●中期業績
    ●山高控股(00412)●中期業績
    ●南華集團控股(00413)●中期業績
    ●長城天下(00524)●中期業績
    ●意力國際(00585)●中期業績
    ●亞洲金融(00662)●中期業績
    ●中國電信H(00728)●中期業績
    ●同程旅行(00780)●中期業績
    ●大成生化科技(00809)●中期業績
    ●高陽科技(00818)●中期業績
    ●中石化冠德(00934)●中期業績
    ●邵氏兄弟控股(00953)●中期業績
    ●中國再生能源投資(00987)●中期業績
    ●快手-W(01024)●中期業績
    ●中石化油服H(01033)●中期業績
    ●華住集團-S(01179)●中期業績
    ●特步國際(01368)●中期業績
    ●民生教育(01569)●中期業績
    ●REF HOLDINGS(01631)●中期業績
    ●中廣核新能源(01811)●中期業績
    ●平安好醫生(01833)●中期業績
    ●瀘州銀行H(01983)●中期業績
    ●中通快遞-SW(02057)●中期業績
    ●森松國際(02155)●中期業績
    ●瑞科生物B-H(02179)●中期業績
    ●歸創通橋H-B(02190)●中期業績
    ●藥明合聯(02268)●中期業績
    ●固生堂(02273)●中期業績
    ●味丹國際(02317)●中期業績
    ●舜宇光學科技(02382)●中期業績
    ●望塵科技控股(02458)●中期業績
    ●樂艙物流(02490)●中期業績
    ●聲通科技H(02495)●中期業績
    ●邁富時(02556)●中期業績
    ●連連數字H(02598)●中期業績
    ●金邦達寶嘉(03315)●中期業績
    ●金山軟件(03888)●中期業績
    ●大成糖業(03889)●中期業績
    ●金山雲(03896)●中期業績
    ●萬國國際礦業(03939)●中期業績
    ●首創環境(03989)●中期業績
    ●盛業(06069)●中期業績
    ●越秀服務(06626)●中期業績
    ●中華燃氣(08246)●中期業績
    ●萬國數據-SW(09698)●中期業績
    ●小鵬汽車-W(09868)●中期業績
    ●永聯豐控股(09882)●中期業績
    ●諾誠健華(09969)●中期業績
    ●泡泡瑪特(09992)●中期業績
    ●康基醫療(09997)●中期業績
    ●快手-WR(81024)●中期業績
    2024/08/21
    ●恒基地產(00012)●中期業績
    ●鷹君(00041)●中期業績
    ●新鴻基公司(00086)●中期業績
    ●恒基發展(00097)●中期業績
    ●嘉華國際(00173)●中期業績
    ●吉利汽車(00175)●中期業績
    ●達芙妮國際(00210)●中期業績
    ●南洋集團(00212)●中期業績
    ●上海石化H(00338)●中期業績
    ●香港交易所(00388)●中期業績
    ●旭日企業(00393)●中期業績
    ●敏實集團(00425)●中期業績
    ●新宇環保(00436)●中期業績
    ●富通科技(00465)●中期業績
    ●電視廣播(00511)●中期業績
    ●漢思能源(00554)●中期業績
    ●賽晶科技(00580)●中期業績
    ●中國東方教育(00667)●中期業績
    ●嘉里建設(00683)●中期業績
    ●泰昇集團(00687)●中期業績
    ●自動系統(00771)●中期業績
    ●偉仕佳杰(00856)●中期業績
    ●金朝陽集團(00878)●中期業績
    ●英皇鐘錶珠寶(00887)●中期業績
    ●雲智匯科技(01037)●中期業績
    ●雨潤食品(01068)●中期業績
    ●石藥集團(01093)●中期業績
    ●新晨動力(01148)●中期業績
    ●長安民生物流H(01292)●中期業績
    ●海豐國際(01308)●中期業績
    ●粵豐環保(01381)●中期業績
    ●中國天保集團(01427)●中期業績
    ●永勝醫療(01612)●中期業績
    ●康臣葯業(01681)●中期業績
    ●復銳醫療科技(01696)●中期業績
    ●龍資源(01712)●中期業績
    ●小米集團-W(01810)●中期業績
    ●中廣核電力H(01816)●中期業績
    ●ESR(01821)●中期業績
    ●保寶龍科技(01861)●中期業績
    ●微盟集團(02013)●中期業績
    ●先聲藥業(02096)●中期業績
    ●樂普生物H-B(02157)●中期業績
    ●腦洞科技(02203)●中期業績
    ●晶苑國際(02232)●中期業績
    ●藥明生物(02269)●中期業績
    ●百果園集團H(02411)●中期業績
    ●綠竹生物H-B(02480)●中期業績
    ●佛朗斯股份(02499)●中期業績
    ●重慶機電H(02722)●中期業績
    ●濱海投資(02886)●中期業績
    ●亨得利(03389)●中期業績
    ●圓通國際快遞(06123)●中期業績
    ●天瑞汽車內飾(06162)●中期業績
    ●陸控(06623)●中期業績
    ●中國鋁罐(06898)●中期業績
    ●人瑞人才(06919)●中期業績
    ●珍酒李渡(06979)●中期業績
    ●匯德收購-Z(07841)●中期業績
    ●時騰科技(08113)●中期業績
    ●明樑控股(08152)●中期業績
    ●積木集團(08187)●中期業績
    ●安科系統(08353)●末期業績
    ●金泰豐國際控股(09689)●中期業績
    ●百度集團-SW(09888)●中期業績
    ●微博-SW(09898)●中期業績
    ●智雲健康(09955)●中期業績
    ●網易-S(09999)●中期業績
    ●吉利汽車-R(80175)●中期業績
    ●香港交易所-R(80388)●中期業績
    ●小米集團-WR(81810)●中期業績
    ●百度集團-SWR(89888)●中期業績
    2024/08/22
    ●東亞銀行(00023)●中期業績
    ●港通控股(00032)●中期業績
    ●王氏國際(00099)●中期業績
    ●利民實業(00229)●中期業績
    ●利基控股(00240)●中期業績
    ●亞證地產(00271)●中期業績
    ●五菱汽車(00305)●中期業績
    ●東方海外(00316)●中期業績
    ●陸氏(越南)(00366)●中期業績
    ●恒嘉融資租賃(00379)●中期業績
    ●力豐(集團)(00387)●中期業績
    ●葉氏化工(00408)●中期業績
    ●SOHO中國(00410)●中期業績
    ●博雅互動(00434)●中期業績
    ●稻香控股(00573)●中期業績
    ●堡獅龍國際(00592)●中期業績
    ●惠記集團(00610)●中期業績
    ●堅寶國際(00675)●中期業績
    ●京東方精電(00710)●中期業績
    ●新華製藥H(00719)●中期業績
    ●恒都集團(00725)●中期業績
    ●滬光國際-美元(00770)●中期業績
    ●海峽石油化工(00852)●中期業績
    ●前海健康(00911)●中期業績
    ●非凡領越(00933)●中期業績
    ●中國順客隆(00974)●中期業績
    ●大唐發電H(00991)●中期業績
    ●萬科海外(01036)●中期業績
    ●亞太衛星(01045)●中期業績
    ●華電國際電力H(01071)●中期業績
    ●路勁(01098)●中期業績
    ●華晨中國汽車(01114)●中期業績
    ●虎視傳媒(01163)●中期業績
    ●中廣核礦業(01164)●中期業績
    ●中渝置地(01224)●中期業績
    ●新礦資源(01231)●中期業績
    ●友邦保險(01299)●中期業績
    ●首創鉅大(01329)●中期業績
    ●春泉產業信託(01426)●中期業績
    ●萬成集團(01451)●中期業績
    ●竣球控股(01481)●中期業績
    ●麗珠醫藥H(01513)●中期業績
    ●三生製藥(01530)●中期業績
    ●信邦控股(01571)●中期業績
    ●華營建築(01582)●中期業績
    ●暢捷通H(01588)●中期業績
    ●現代中藥集團(01643)●中期業績
    ●天保能源H(01671)●中期業績
    ●杉杉品牌H(01749)●中期業績
    ●景聯集團(01751)●中期業績
    ●慕尚集團控股(01817)●中期業績
    ●九興控股(01836)●中期業績
    ●維港環保科技(01845)●中期業績
    ●建發國際集團(01908)●中期業績
    ●復星旅遊文化(01992)●中期業績
    ●瑞聲科技(02018)●中期業績
    ●榮陽實業(02078)●中期業績
    ●上美股份H(02145)●中期業績
    ●建發物業(02156)●中期業績
    ●京城佳業H(02210)●中期業績
    ●德信服務集團(02215)●中期業績
    ●雍禾醫療(02279)●中期業績
    ●心泰醫療H(02291)●中期業績
    ●中國平安H(02318)●中期業績
    ●濰柴動力H(02338)●中期業績
    ●昇柏控股(02340)●中期業績
    ●京信通信(02342)●中期業績
    ●東原仁知服務H(02352)●中期業績
    ●中國電力(02380)●中期業績
    ●知乎-W(02390)●中期業績
    ●萬物雲H(02602)●中期業績
    ●禪遊科技(02660)●中期業績
    ●晶門半導體(02878)●中期業績
    ●永嘉集團(03322)●中期業績
    ●粵運交通H(03399)●中期業績
    ●中國重汽(03808)●中期業績
    ●中集安瑞科(03899)●中期業績
    ●碧桂園服務(06098)●中期業績
    ●泰林科建(06193)●中期業績
    ●青瓷遊戲(06633)●中期業績
    ●時代天使(06699)●中期業績
    ●太興集團(06811)●中期業績
    ●亞盛醫藥-B(06855)●中期業績
    ●藍月亮集團(06993)●中期業績
    ●皓文控股(08019)●中期業績
    ●中國信息科技(08178)●中期業績
    ●中國醫療集團(08225)●中期業績
    ●亞洲先鋒娛樂(08400)●中期業績
    ●中安控股集團(08462)●中期業績
    ●新達控股(08471)●中期業績
    ●嗶哩嗶哩-SW(09626)●中期業績
    ●雲音樂(09899)●中期業績
    ●友邦保險-R(81299)●中期業績
    ●中國平安-R(82318)●中期業績
    2024/08/23
    ●希慎興業(00014)●中期業績
    ●天安(00028)●中期業績
    ●九龍建業(00034)●中期業績
    ●新威國際(00058)●中期業績
    ●香格里拉(亞洲)(00069)●中期業績
    ●中國海外宏洋(00081)●中期業績
    ●第一太平(00142)●中期業績
    ●協合新能源(00182)●中期業績
    ●爪哇控股(00251)●中期業績
    ●龍記集團(00255)●中期業績
    ●東勝智慧城市服務(00265)●中期業績
    ●鼎立資本(00356)●中期業績
    ●美蘭空港H(00357)●中期業績
    ●順龍控股(00361)●中期業績
    ●中國石油化工H(00386)●中期業績
    ●弘毅文化集團(00419)●中期業績
    ●福田實業(00420)●中期業績
    ●協鑫新能源(00451)●中期業績
    ●時富金融(00510)●中期業績
    ●中遠海運國際(00517)●中期業績
    ●順誠(00531)●中期業績
    ●深圳高速公路H(00548)●中期業績
    ●浙江滬杭甬H(00576)●中期業績
    ●達利國際(00608)●中期業績
    ●彩星集團(00635)●中期業績
    ●瑞浦蘭鈞H(00666)●中期業績
    ●眾安集團(00672)●中期業績
    ●東吳水泥(00695)●中期業績
    ●勝獅貨櫃(00716)●中期業績
    ●築友智造科技(00726)●中期業績
    ●建發新勝(00731)●中期業績
    ●灣區發展(00737)●中期業績
    ●西證國際證券(00812)●中期業績
    ●神冠控股(00829)●中期業績
    ●理士國際(00842)●中期業績
    ●盛源控股(00851)●中期業績
    ●永利地產發展(00864)●中期業績
    ●彩星玩具(00869)●中期業績
    ●萬裕科技(00894)●中期業績
    ●龍湖集團(00960)●中期業績
    ●北青傳媒H(01000)●中期業績
    ●時富投資(01049)●中期業績
    ●浙江世寶H(01057)●中期業績
    ●天津創業環保H(01065)●中期業績
    ●TCL電子(01070)●中期業績
    ●亨鑫科技(01085)●中期業績
    ●國藥控股H(01099)●中期業績
    ●環能國際(01102)●中期業績
    ●香港科技探索(01137)●中期業績
    ●匯成國際控股(01146)●中期業績
    ●伊登軟件(01147)●中期業績
    ●時捷集團(01184)●中期業績
    ●栢能集團(01263)●中期業績
    ●偉志控股(01305)●中期業績
    ●中國新城市(01321)●中期業績
    ●透雲生物(01332)●中期業績
    ●温嶺工量刃具H(01379)●中期業績
    ●雋思集團(01412)●中期業績
    ●盛諾集團(01418)●中期業績
    ●鴻福堂(01446)●中期業績
    ●福壽園(01448)●中期業績
    ●周黑鴨(01458)●中期業績
    ●恒投證券H(01476)●中期業績
    ●雅迪控股(01585)●中期業績
    ●中關村科技租賃H(01601)●中期業績
    ●登輝控股(01692)●中期業績
    ●火山邑動國際控股(01715)●中期業績
    ●其利工業集團(01731)●中期業績
    ●易大宗(01733)●中期業績
    ●中國中車H(01766)●中期業績
    ●國際商業數字技術(01782)●中期業績
    ●鐵建裝備H(01786)●中期業績
    ●東方甄選(01797)●末期業績
    ●企展控股(01808)●中期業績
    ●浦林成山(01809)●中期業績
    ●招金礦業H(01818)●中期業績
    ●中木國際(01822)●中期業績
    ●瑞威資管H(01835)●中期業績
    ●植華集團(01842)●中期業績
    ●中國飛機租賃(01848)●中期業績
    ●中慶股份(01855)●中期業績
    ●匯量科技(01860)●中期業績
    ●心連心化肥(01866)●中期業績
    ●同方友友(01868)●中期業績
    ●中煤能源H(01898)●中期業績
    ●中國旭陽集團(01907)●中期業績
    ●火岩控股(01909)●中期業績
    ●泰和小貸H(01915)●中期業績
    ●珠江鋼管(01938)●中期業績
    ●大人國際(01957)●中期業績
    ●訓修實業(01962)●中期業績
    ●天寶集團(01979)●中期業績
    ●51信用卡(02051)●中期業績
    ●芯智控股(02166)●中期業績
    ●佳兆業美好(02168)●中期業績
    ●賽迪顧問H(02176)●中期業績
    ●金風科技H(02208)●中期業績
    ●卡撒天嬌(02223)●中期業績
    ●環龍控股(02260)●中期業績
    ●眾安智慧生活(02271)●中期業績
    ●慧聰集團(02280)●中期業績
    ●中核國際(02302)●中期業績
    ●碩奧國際(02336)●中期業績
    ●東瑞製葯(02348)●中期業績
    ●金川國際(02362)●中期業績
    ●偉立控股(02372)●中期業績
    ●魯商服務H(02376)●中期業績
    ●博奇環保(02377)●中期業績
    ●德康農牧H(02419)●中期業績
    ●凌雄科技(02436)●中期業績
    ●出門問問(02438)●中期業績
    ●濠暻科技(02440)●中期業績
    ●粉筆(02469)●中期業績
    ●慧居科技H(02481)●中期業績
    ●EDA集團控股(02505)●中期業績
    ●基石藥業-B(02616)●中期業績
    ●新奧能源(02688)●中期業績
    ●綠城服務(02869)●中期業績
    ●武漢有機(02881)●中期業績
    ●紫金礦業H(02899)●中期業績
    ●中國波頓(03318)●中期業績
    ●中生聯合H(03332)●中期業績
    ●正業國際(03363)●中期業績
    ●中裕能源(03633)●中期業績
    ●KEEP(03650)●中期業績
    ●瑞和數智(03680)●中期業績
    ●中智藥業(03737)●中期業績
    ●滇池水務H(03768)●中期業績
    ●中國罕王(03788)●中期業績
    ●浩森金融科技(03848)●中期業績
    ●時代電氣H(03898)●中期業績
    ●綠城中國(03900)●中期業績
    ●洛陽鉬業H(03993)●中期業績
    ●迪信通H(06188)●中期業績
    ●金茂源環保(06805)●中期業績
    ●長飛光纖光纜(06869)●中期業績
    ●東瀛遊(06882)●中期業績
    ●永泰生物-B(06978)●中期業績
    ●德琪醫藥-B(06996)●中期業績
    ●INTERRA ACQ-Z(07801)●中期業績
    ●VISION DEAL-Z(07827)●中期業績
    ●愛達利網絡(08033)●中期業績
    ●高奧士國際(08042)●中期業績
    ●升華蘭德H(08106)●中期業績
    ●上海青浦消防H(08115)●中期業績
    ●中國再生醫學(08158)●中期業績
    ●駿傑集團控股(08188)●中期業績
    ●加幂科技(08198)●中期業績
    ●CLASSIFIED GP(08232)●中期業績
    ●華星控股(08237)●中期業績
    ●首都金融控股(08239)●中期業績
    ●古兜控股(08308)●中期業績
    ●海王英特龍H(08329)●中期業績
    ●阿仕特朗金融(08333)●中期業績
    ●濱海泰達物流H(08348)●中期業績
    ●硅鑫集團(08349)●中期業績
    ●靛藍星(08373)●中期業績
    ●耀星科技集團(08446)●中期業績
    ●駿碼半導體(08490)●中期業績
    ●龍皇集團(08493)●中期業績
    ●倢冠控股(08606)●中期業績
    ●METROPOLIS CAP(08621)●中期業績
    ●途虎-W(09690)●中期業績
    ●優然牧業(09858)●中期業績
    ●九毛九(09922)●中期業績
    ●稀美資源(09936)●中期業績
    ●綠城管理控股(09979)●中期業績
    ●祖龍娛樂(09990)●中期業績
    ●沛嘉醫療-B(09996)●中期業績
    ●灣區發展-R(80737)●中期業績
    2024/08/24
    ●首程控股(00697)●中期業績
    ●鳳祥股份H(09977)●中期業績