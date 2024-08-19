本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年08月19日 07:00
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2024/08/19
●華潤啤酒(00291)●中期業績
●思派健康(00314)●中期業績
●遠大醫藥(00512)●中期業績
●恒安國際(01044)●中期業績
●南粵控股(01058)●中期業績
●國開國際投資(01062)●中期業績
●山高新能源(01250)●中期業績
●力量發展(01277)●中期業績
●瑛泰醫療H(01501)●中期業績
●極兔速遞-W (01519)●中期業績
●博尼控股(01906)●中期業績
●云想科技(02131)●中期業績
●騰盛博藥-B(02137)●中期業績
●百勤油服(02178)●中期業績
●百心安B-H(02185)●中期業績
●西部水泥(02233)●中期業績
●巨子生物(02367)●中期業績
●K CASH集團(02483)●中期業績
●冠君產業信託(02778)●中期業績
●中國建築國際(03311)●中期業績
●兗煤澳大利亞(03668)●中期業績
●中國抗體-B(03681)●中期業績
●中海石油化學H(03983)●中期業績
●保利物業H(06049)●中期業績
●興證國際(06058)●中期業績
●星空華文(06698)●中期業績
●友誼時光(06820)●中期業績
●天福(06868)●中期業績
●思摩爾國際(06969)●中期業績
●科倫博泰生物H(06990)●中期業績
●僑洋國際控股(08070)●中期業績
●WMCH GLOBAL(08208)●中期業績
●浙江永安H(08211)●中期業績
●盛良物流(08292)●中期業績
●運興泰集團(08362)●中期業績
●弘浩國際控股(08375)●中期業績
●新東方-S(09901)●特息業績
●華潤啤酒-R(80291)●中期業績
2024/08/20
●科聯系統(00046)●中期業績
●香港小輪(00050)●中期業績
●美麗華酒店(00071)●中期業績
●百富環球(00327)●中期業績
●山高控股(00412)●中期業績
●南華集團控股(00413)●中期業績
●長城天下(00524)●中期業績
●意力國際(00585)●中期業績
●亞洲金融(00662)●中期業績
●中國電信H(00728)●中期業績
●同程旅行(00780)●中期業績
●大成生化科技(00809)●中期業績
●高陽科技(00818)●中期業績
●中石化冠德(00934)●中期業績
●邵氏兄弟控股(00953)●中期業績
●中國再生能源投資(00987)●中期業績
●快手-W(01024)●中期業績
●中石化油服H(01033)●中期業績
●華住集團-S(01179)●中期業績
●特步國際(01368)●中期業績
●民生教育(01569)●中期業績
●REF HOLDINGS(01631)●中期業績
●中廣核新能源(01811)●中期業績
●平安好醫生(01833)●中期業績
●瀘州銀行H(01983)●中期業績
●中通快遞-SW(02057)●中期業績
●森松國際(02155)●中期業績
●瑞科生物B-H(02179)●中期業績
●歸創通橋H-B(02190)●中期業績
●藥明合聯(02268)●中期業績
●固生堂(02273)●中期業績
●味丹國際(02317)●中期業績
●舜宇光學科技(02382)●中期業績
●望塵科技控股(02458)●中期業績
●樂艙物流(02490)●中期業績
●聲通科技H(02495)●中期業績
●邁富時(02556)●中期業績
●連連數字H(02598)●中期業績
●金邦達寶嘉(03315)●中期業績
●金山軟件(03888)●中期業績
●大成糖業(03889)●中期業績
●金山雲(03896)●中期業績
●萬國國際礦業(03939)●中期業績
●首創環境(03989)●中期業績
●盛業(06069)●中期業績
●越秀服務(06626)●中期業績
●中華燃氣(08246)●中期業績
●萬國數據-SW(09698)●中期業績
●小鵬汽車-W(09868)●中期業績
●永聯豐控股(09882)●中期業績
●諾誠健華(09969)●中期業績
●泡泡瑪特(09992)●中期業績
●康基醫療(09997)●中期業績
●快手-WR(81024)●中期業績
2024/08/21
●恒基地產(00012)●中期業績
●鷹君(00041)●中期業績
●新鴻基公司(00086)●中期業績
●恒基發展(00097)●中期業績
●嘉華國際(00173)●中期業績
●吉利汽車(00175)●中期業績
●達芙妮國際(00210)●中期業績
●南洋集團(00212)●中期業績
●上海石化H(00338)●中期業績
●香港交易所(00388)●中期業績
●旭日企業(00393)●中期業績
●敏實集團(00425)●中期業績
●新宇環保(00436)●中期業績
●富通科技(00465)●中期業績
●電視廣播(00511)●中期業績
●漢思能源(00554)●中期業績
●賽晶科技(00580)●中期業績
●中國東方教育(00667)●中期業績
●嘉里建設(00683)●中期業績
●泰昇集團(00687)●中期業績
●自動系統(00771)●中期業績
●偉仕佳杰(00856)●中期業績
●金朝陽集團(00878)●中期業績
●英皇鐘錶珠寶(00887)●中期業績
●雲智匯科技(01037)●中期業績
●雨潤食品(01068)●中期業績
●石藥集團(01093)●中期業績
●新晨動力(01148)●中期業績
●長安民生物流H(01292)●中期業績
●海豐國際(01308)●中期業績
●粵豐環保(01381)●中期業績
●中國天保集團(01427)●中期業績
●永勝醫療(01612)●中期業績
●康臣葯業(01681)●中期業績
●復銳醫療科技(01696)●中期業績
●龍資源(01712)●中期業績
●小米集團-W(01810)●中期業績
●中廣核電力H(01816)●中期業績
●ESR(01821)●中期業績
●保寶龍科技(01861)●中期業績
●微盟集團(02013)●中期業績
●先聲藥業(02096)●中期業績
●樂普生物H-B(02157)●中期業績
●腦洞科技(02203)●中期業績
●晶苑國際(02232)●中期業績
●藥明生物(02269)●中期業績
●百果園集團H(02411)●中期業績
●綠竹生物H-B(02480)●中期業績
●佛朗斯股份(02499)●中期業績
●重慶機電H(02722)●中期業績
●濱海投資(02886)●中期業績
●亨得利(03389)●中期業績
●圓通國際快遞(06123)●中期業績
●天瑞汽車內飾(06162)●中期業績
●陸控(06623)●中期業績
●中國鋁罐(06898)●中期業績
●人瑞人才(06919)●中期業績
●珍酒李渡(06979)●中期業績
●匯德收購-Z(07841)●中期業績
●時騰科技(08113)●中期業績
●明樑控股(08152)●中期業績
●積木集團(08187)●中期業績
●安科系統(08353)●末期業績
●金泰豐國際控股(09689)●中期業績
●百度集團-SW(09888)●中期業績
●微博-SW(09898)●中期業績
●智雲健康(09955)●中期業績
●網易-S(09999)●中期業績
●吉利汽車-R(80175)●中期業績
●香港交易所-R(80388)●中期業績
●小米集團-WR(81810)●中期業績
●百度集團-SWR(89888)●中期業績
2024/08/22
●東亞銀行(00023)●中期業績
●港通控股(00032)●中期業績
●王氏國際(00099)●中期業績
●利民實業(00229)●中期業績
●利基控股(00240)●中期業績
●亞證地產(00271)●中期業績
●五菱汽車(00305)●中期業績
●東方海外(00316)●中期業績
●陸氏(越南)(00366)●中期業績
●恒嘉融資租賃(00379)●中期業績
●力豐(集團)(00387)●中期業績
●葉氏化工(00408)●中期業績
●SOHO中國(00410)●中期業績
●博雅互動(00434)●中期業績
●稻香控股(00573)●中期業績
●堡獅龍國際(00592)●中期業績
●惠記集團(00610)●中期業績
●堅寶國際(00675)●中期業績
●京東方精電(00710)●中期業績
●新華製藥H(00719)●中期業績
●恒都集團(00725)●中期業績
●滬光國際-美元(00770)●中期業績
●海峽石油化工(00852)●中期業績
●前海健康(00911)●中期業績
●非凡領越(00933)●中期業績
●中國順客隆(00974)●中期業績
●大唐發電H(00991)●中期業績
●萬科海外(01036)●中期業績
●亞太衛星(01045)●中期業績
●華電國際電力H(01071)●中期業績
●路勁(01098)●中期業績
●華晨中國汽車(01114)●中期業績
●虎視傳媒(01163)●中期業績
●中廣核礦業(01164)●中期業績
●中渝置地(01224)●中期業績
●新礦資源(01231)●中期業績
●友邦保險(01299)●中期業績
●首創鉅大(01329)●中期業績
●春泉產業信託(01426)●中期業績
●萬成集團(01451)●中期業績
●竣球控股(01481)●中期業績
●麗珠醫藥H(01513)●中期業績
●三生製藥(01530)●中期業績
●信邦控股(01571)●中期業績
●華營建築(01582)●中期業績
●暢捷通H(01588)●中期業績
●現代中藥集團(01643)●中期業績
●天保能源H(01671)●中期業績
●杉杉品牌H(01749)●中期業績
●景聯集團(01751)●中期業績
●慕尚集團控股(01817)●中期業績
●九興控股(01836)●中期業績
●維港環保科技(01845)●中期業績
●建發國際集團(01908)●中期業績
●復星旅遊文化(01992)●中期業績
●瑞聲科技(02018)●中期業績
●榮陽實業(02078)●中期業績
●上美股份H(02145)●中期業績
●建發物業(02156)●中期業績
●京城佳業H(02210)●中期業績
●德信服務集團(02215)●中期業績
●雍禾醫療(02279)●中期業績
●心泰醫療H(02291)●中期業績
●中國平安H(02318)●中期業績
●濰柴動力H(02338)●中期業績
●昇柏控股(02340)●中期業績
●京信通信(02342)●中期業績
●東原仁知服務H(02352)●中期業績
●中國電力(02380)●中期業績
●知乎-W(02390)●中期業績
●萬物雲H(02602)●中期業績
●禪遊科技(02660)●中期業績
●晶門半導體(02878)●中期業績
●永嘉集團(03322)●中期業績
●粵運交通H(03399)●中期業績
●中國重汽(03808)●中期業績
●中集安瑞科(03899)●中期業績
●碧桂園服務(06098)●中期業績
●泰林科建(06193)●中期業績
●青瓷遊戲(06633)●中期業績
●時代天使(06699)●中期業績
●太興集團(06811)●中期業績
●亞盛醫藥-B(06855)●中期業績
●藍月亮集團(06993)●中期業績
●皓文控股(08019)●中期業績
●中國信息科技(08178)●中期業績
●中國醫療集團(08225)●中期業績
●亞洲先鋒娛樂(08400)●中期業績
●中安控股集團(08462)●中期業績
●新達控股(08471)●中期業績
●嗶哩嗶哩-SW(09626)●中期業績
●雲音樂(09899)●中期業績
●友邦保險-R(81299)●中期業績
●中國平安-R(82318)●中期業績
2024/08/23
●希慎興業(00014)●中期業績
●天安(00028)●中期業績
●九龍建業(00034)●中期業績
●新威國際(00058)●中期業績
●香格里拉(亞洲)(00069)●中期業績
●中國海外宏洋(00081)●中期業績
●第一太平(00142)●中期業績
●協合新能源(00182)●中期業績
●爪哇控股(00251)●中期業績
●龍記集團(00255)●中期業績
●東勝智慧城市服務(00265)●中期業績
●鼎立資本(00356)●中期業績
●美蘭空港H(00357)●中期業績
●順龍控股(00361)●中期業績
●中國石油化工H(00386)●中期業績
●弘毅文化集團(00419)●中期業績
●福田實業(00420)●中期業績
●協鑫新能源(00451)●中期業績
●時富金融(00510)●中期業績
●中遠海運國際(00517)●中期業績
●順誠(00531)●中期業績
●深圳高速公路H(00548)●中期業績
●浙江滬杭甬H(00576)●中期業績
●達利國際(00608)●中期業績
●彩星集團(00635)●中期業績
●瑞浦蘭鈞H(00666)●中期業績
●眾安集團(00672)●中期業績
●東吳水泥(00695)●中期業績
●勝獅貨櫃(00716)●中期業績
●築友智造科技(00726)●中期業績
●建發新勝(00731)●中期業績
●灣區發展(00737)●中期業績
●西證國際證券(00812)●中期業績
●神冠控股(00829)●中期業績
●理士國際(00842)●中期業績
●盛源控股(00851)●中期業績
●永利地產發展(00864)●中期業績
●彩星玩具(00869)●中期業績
●萬裕科技(00894)●中期業績
●龍湖集團(00960)●中期業績
●北青傳媒H(01000)●中期業績
●時富投資(01049)●中期業績
●浙江世寶H(01057)●中期業績
●天津創業環保H(01065)●中期業績
●TCL電子(01070)●中期業績
●亨鑫科技(01085)●中期業績
●國藥控股H(01099)●中期業績
●環能國際(01102)●中期業績
●香港科技探索(01137)●中期業績
●匯成國際控股(01146)●中期業績
●伊登軟件(01147)●中期業績
●時捷集團(01184)●中期業績
●栢能集團(01263)●中期業績
●偉志控股(01305)●中期業績
●中國新城市(01321)●中期業績
●透雲生物(01332)●中期業績
●温嶺工量刃具H(01379)●中期業績
●雋思集團(01412)●中期業績
●盛諾集團(01418)●中期業績
●鴻福堂(01446)●中期業績
●福壽園(01448)●中期業績
●周黑鴨(01458)●中期業績
●恒投證券H(01476)●中期業績
●雅迪控股(01585)●中期業績
●中關村科技租賃H(01601)●中期業績
●登輝控股(01692)●中期業績
●火山邑動國際控股(01715)●中期業績
●其利工業集團(01731)●中期業績
●易大宗(01733)●中期業績
●中國中車H(01766)●中期業績
●國際商業數字技術(01782)●中期業績
●鐵建裝備H(01786)●中期業績
●東方甄選(01797)●末期業績
●企展控股(01808)●中期業績
●浦林成山(01809)●中期業績
●招金礦業H(01818)●中期業績
●中木國際(01822)●中期業績
●瑞威資管H(01835)●中期業績
●植華集團(01842)●中期業績
●中國飛機租賃(01848)●中期業績
●中慶股份(01855)●中期業績
●匯量科技(01860)●中期業績
●心連心化肥(01866)●中期業績
●同方友友(01868)●中期業績
●中煤能源H(01898)●中期業績
●中國旭陽集團(01907)●中期業績
●火岩控股(01909)●中期業績
●泰和小貸H(01915)●中期業績
●珠江鋼管(01938)●中期業績
●大人國際(01957)●中期業績
●訓修實業(01962)●中期業績
●天寶集團(01979)●中期業績
●51信用卡(02051)●中期業績
●芯智控股(02166)●中期業績
●佳兆業美好(02168)●中期業績
●賽迪顧問H(02176)●中期業績
●金風科技H(02208)●中期業績
●卡撒天嬌(02223)●中期業績
●環龍控股(02260)●中期業績
●眾安智慧生活(02271)●中期業績
●慧聰集團(02280)●中期業績
●中核國際(02302)●中期業績
●碩奧國際(02336)●中期業績
●東瑞製葯(02348)●中期業績
●金川國際(02362)●中期業績
●偉立控股(02372)●中期業績
●魯商服務H(02376)●中期業績
●博奇環保(02377)●中期業績
●德康農牧H(02419)●中期業績
●凌雄科技(02436)●中期業績
●出門問問(02438)●中期業績
●濠暻科技(02440)●中期業績
●粉筆(02469)●中期業績
●慧居科技H(02481)●中期業績
●EDA集團控股(02505)●中期業績
●基石藥業-B(02616)●中期業績
●新奧能源(02688)●中期業績
●綠城服務(02869)●中期業績
●武漢有機(02881)●中期業績
●紫金礦業H(02899)●中期業績
●中國波頓(03318)●中期業績
●中生聯合H(03332)●中期業績
●正業國際(03363)●中期業績
●中裕能源(03633)●中期業績
●KEEP(03650)●中期業績
●瑞和數智(03680)●中期業績
●中智藥業(03737)●中期業績
●滇池水務H(03768)●中期業績
●中國罕王(03788)●中期業績
●浩森金融科技(03848)●中期業績
●時代電氣H(03898)●中期業績
●綠城中國(03900)●中期業績
●洛陽鉬業H(03993)●中期業績
●迪信通H(06188)●中期業績
●金茂源環保(06805)●中期業績
●長飛光纖光纜(06869)●中期業績
●東瀛遊(06882)●中期業績
●永泰生物-B(06978)●中期業績
●德琪醫藥-B(06996)●中期業績
●INTERRA ACQ-Z(07801)●中期業績
●VISION DEAL-Z(07827)●中期業績
●愛達利網絡(08033)●中期業績
●高奧士國際(08042)●中期業績
●升華蘭德H(08106)●中期業績
●上海青浦消防H(08115)●中期業績
●中國再生醫學(08158)●中期業績
●駿傑集團控股(08188)●中期業績
●加幂科技(08198)●中期業績
●CLASSIFIED GP(08232)●中期業績
●華星控股(08237)●中期業績
●首都金融控股(08239)●中期業績
●古兜控股(08308)●中期業績
●海王英特龍H(08329)●中期業績
●阿仕特朗金融(08333)●中期業績
●濱海泰達物流H(08348)●中期業績
●硅鑫集團(08349)●中期業績
●靛藍星(08373)●中期業績
●耀星科技集團(08446)●中期業績
●駿碼半導體(08490)●中期業績
●龍皇集團(08493)●中期業績
●倢冠控股(08606)●中期業績
●METROPOLIS CAP(08621)●中期業績
●途虎-W(09690)●中期業績
●優然牧業(09858)●中期業績
●九毛九(09922)●中期業績
●稀美資源(09936)●中期業績
●綠城管理控股(09979)●中期業績
●祖龍娛樂(09990)●中期業績
●沛嘉醫療-B(09996)●中期業績
●灣區發展-R(80737)●中期業績
2024/08/24
●首程控股(00697)●中期業績
●鳳祥股份H(09977)●中期業績