滬深股通今起停披露每日南水流入流出 或影響散戶入市意欲

由今日(19日)起，滬深股通的披露機制將步入第二階段調整，其中一項最大調整是，滬深股通每日「南水」淨流入流出的統計數據將成為過去，即投資者將無法得知外資每日投資A股的流向。

新機制下，北向A股交易不再公布滬股通、深股通以及十大活躍個股的每日買入、賣出成交額，只保留顯示成交總額及總交易筆數。分析認為，新機制可能令市場失去一個重要的參考數據，散戶入市意欲或下降，對散戶的影響比機構投資者為高。

根據滬深交易所官網上月公布，為進一步優化滬深港通機制，保證市場整體資訊披露的一致性，滬深交易所決定自今日起調整滬深港通交易信息披露機制。

滬深股通方面，每個滬深股通交易日收市後，公布當日滬深股通成交總額及總成交筆數、交易所買賣基金(ETF)成交總額及前十大成交活躍證券名單及其成交總額，並按月度、年度公布前述數據的匯總情況。此外，每季度第五個滬深股通交易日，公布上季度末單隻證券的滬深股通投資者合計持有數量。

在交易時間內，滬深股通下的港股通當日額度剩餘30%以上時，顯示額度充足；當日額度剩餘低於30%時，實時公布港股通每日額度餘額。

同時，每個港股通交易日收市後，公布當日港股通買入成交金額及筆數、賣出成交金額及筆數、成交總額及總成交筆數，ETF成交總額，前十大成交活躍證券名單及其買入成交金額、賣出成交金額、成交總額，並按月度、年度公布前述數據的匯總情況。

此外，每個港股通交易日收市後，公布單隻證券的港股通投資者合計持有數量。