華潤啤酒中期多賺1.2%　派息增至0.373元人幣

啤酒業務方面，整體實現啤酒銷量約63.48億升，按年下降3.4%，優於部分具規模的啤酒企業。集團啤酒高端產品持續發力。中檔及以上啤酒銷量佔比首次於上半年超過50%。次高檔及以上啤酒銷量較去年同期實現單位數增長，其中通過電商渠道的銷量較去年同期錄得約60%增長。高檔及以上啤酒銷量較去年同期錄得超過10%增長，「喜力®」、「老雪」和「紅爵」等產品銷量均較去年同期錄得超過20%增長。

受益於持續的高端化發展，整體啤酒平均銷售價格按年升2%，部分包裝物成本下降，集團的啤酒業務於上半年毛利率升0.6個百分點至45.8%。

白酒業務方面，上半年營業額為11.78億元，較去年同期上升約20.6%，帶動毛利率上升2.1個百分點至67.6%。集團的白酒業務銷售規模增長迅速，其中全國性高端大單品「摘要」的銷量較去年同期增長超過50%，貢獻白酒業務營業額約70%。

展望下半年，面對市場眾多變化，集團將堅持增長為第一策略，堅持長期主義，致力追求高質量發展，積極深化「啤酒+白酒」雙賦能的業務模式，並加大力度控制資本性開支，積極爭取全年營業額和利潤增長。