日股6年來最大IPO！東京Metro傳擬10月底上市尋求373億估值

外媒引述消息人士報道，日本政府與東京都政府預計讓東京Metro最早於10月底上市，正尋求7,000億日圓(約373.32億港元)估值，將是日股6年來最大規模的IPO。

日本政府與東京都政府對東京Metro持股100%，計劃在一周內安排券商會議，通報IPO狀況，預計最快9月中旬獲得東京證券交易所的上市批准。

日本政府與東京都政府計劃將東京Metro的持股比率削減至50%，因此IPO可望籌集3,500億日圓(約186.53億港元)，將超越日本晶片設備製造商國際電氣(Kokusai Electric)去年IPO規模，並成為2018年軟銀上市以來最大宗IPO。東京政府表示，售股時間正與日本政府討論，但尚未決定。

東京Metro於1920年成立，業務範圍除鐵路交通，並涵蓋地產及零售。隨着經濟活動從新冠疫情後反彈，截至 2024年3月的財年，其淨利潤增長三分二，達到460億日圓。

擁有東京Metro 53.4%股份的日本中央政府，計劃將籌集資金用於償還2011年地震及海嘯後發行的重建債券。