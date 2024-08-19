耀才倡減稅吸外資及人才回流　港股期貨24小時交易

許繹彬又建議，由於美股在過去三年全球經濟低迷的情況下，反而屢創新高，吸引全球基金及投資者均將資金大幅湧入美股市場。儘管香港股市場與美股市場相比，可謂鞭長莫及，但其實現今在港上市已有多隻美股相關交易所買賣基金(ETF)、窩輪及牛熊證等產品在港交所掛牌供投資者買賣，可惜這類產品未能與實際美股交易時段銜接，因而令投資者興趣大減，浪費大好形勢。

此外，為了解投資者對下半年投資的取向，耀才證券榮幸獲香港理工大學邀請，聯合舉辦「預測港股走勢調查活動」，向全球投資者作民意調查，了解散戶投資者2024年至今的投資收益狀況，並深入研究未來投資者動向及態度。任何人只需回答簡單問題，耀才即送現金券以示獎勵。相關調查結果預計將於2024年10月中旬由耀才證券及香港理工大學聯合發布。