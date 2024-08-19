耀才倡減稅吸外資及人才回流 港股期貨24小時交易
2024年08月19日 13:24
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許繹彬(右二)
耀才證券(01428)召開2023/24年度股東周年大會，執行董事兼行政總裁許繹彬在會上提到，港股一直處於疲弱狀態，不論升幅及成交均滯後於全球股票市場，希望今年10月《施政報告》能多關心振興香港實體經濟的措施，以及再引用集團主席葉茂林的建議，倡政府落實減稅措施，透過下調薪俸稅及利得稅，吸引外資及人才回流返港，資本市場亦自然會激活，稅收反而會出現「因減得加」的現象。
許繹彬又建議，由於美股在過去三年全球經濟低迷的情況下，反而屢創新高，吸引全球基金及投資者均將資金大幅湧入美股市場。儘管香港股市場與美股市場相比，可謂鞭長莫及，但其實現今在港上市已有多隻美股相關交易所買賣基金(ETF)、窩輪及牛熊證等產品在港交所掛牌供投資者買賣，可惜這類產品未能與實際美股交易時段銜接，因而令投資者興趣大減，浪費大好形勢。
因此，希望港交所(00388)盡快落實先行將上述產品及香港期貨交易產品改為24小時，目的是能與美股交易時段接軌，定必會令香港股票及期貨市場成交倍增，從而令香港股票市場振作，更可與美國及新加坡等地的交易市場作良性競爭，無論是投資者還是券商都可因此受惠。
此外，為了解投資者對下半年投資的取向，耀才證券榮幸獲香港理工大學邀請，聯合舉辦「預測港股走勢調查活動」，向全球投資者作民意調查，了解散戶投資者2024年至今的投資收益狀況，並深入研究未來投資者動向及態度。任何人只需回答簡單問題，耀才即送現金券以示獎勵。相關調查結果預計將於2024年10月中旬由耀才證券及香港理工大學聯合發布。