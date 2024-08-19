頤庭酒店全幢招標出售　市值5.88億元

世邦魏理仕表示，該行獲委託公開招標出售香港德輔道西160號頤庭酒店，截標日期為9月26日。據悉，物業由小巴大王馬亞木家族持有，市值約5.88億港元。

酒店全幢樓高24層，總批則建築面積約66,144方呎，物業於2015年改建為酒店，提供93間客房，中高層房間均可享維港海景。物業地下至6樓為商業部分，地下至4樓現時由餐飲及水療中心承租，5至6樓可用作寫字樓，酒店大堂設於7樓。

該行香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，物業條件適合改裝為學生宿舍，酒店連接港鐵西營盤站，與香港大學站只有一站之隔，可滿足香港大學對學生宿舍的需求。區內及周邊住宅租金持續上升，改裝為學生公寓可帶來可觀回報。

他指出，上環及西營盤酒店一向受機構投資者追捧，如上環皇后大道中奧華酒店，今年2月由外資基金夥拍本地共居品牌承接，作價約3.2億元，平均呎價約1.23萬元。相關財團亦於2022年以約8.5億元收購上環彩鴻酒店全幢，成交呎價約1.66萬元。另外，西營盤華麗都會酒店於2022年也以9億元售出，平均呎價約1.5萬元，買家為美資基金及經營共居空間公司合組的財團。

世邦魏理仕香港資本市場部董事黃懿誠補充，近年市場對能改裝為學生宿舍的酒店或全幢住宅大廈興趣甚濃，買家背景亦相當多元化，包括本地投資者、中資公司及外資基金等。最近兩個月已有3宗全幢大廈成交，包括都會大學上月以10億元收購紅磡城木酒店，而西營盤CHI120全幢商住物業亦以1.88億元易手，另外晶苑集團上月也斥資1.23億元購入在紅磡新柳街的一個全幢商住物業，估計亦會改裝為學生宿舍之用。