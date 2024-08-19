金管局向銀行發函 要求在保障消費者原則下使用Gen AI

香港金融管理局日前聯同數碼港推出生成式人工智能(Gen AI)沙盒，以促進銀行業負責任地推展Gen AI的科技創新。金管局周一(19日)向本地銀行發函，提醒業界在使用Gen AI時需符合當局指導原則以保障消費者。

通告涵蓋4大範疇包括管治與問責、公平性、透明度與披露，及資料私隱及保障，要求銀行應在Gen AI應用的早期階段採用「人在環中」原則(human-in-the-loop)，即在決策過程中適時作出人為干預，不會由Gen AI自主運作，確保不會出現不正確或有所偏頗的結果。

銀行應確保其Gen AI模型能為客戶提供客觀、一致、秉持道德操守及公平的結果。另外，銀行在早期階段應向客戶提供退出使用Gen AI的選擇權(opt-out)，並在客戶要求的情況下容許人手干預或覆審。

同時，銀行應在提供服務前向客戶清楚表明該服務使用Gen AI技術，並作出適當披露，讓客戶了解銀行使用Gen AI的用途、目的、及GenA.I. 模型的限制。

銀行應用Gen AI時，亦需遵守《個人資料(私隱)條例》，並參考個人資料私隱專員公署就Gen AI提供的相關建議和良好做法。

金管局稱，當局鼓勵銀行善用AI加強消費者保障，例如利用AI識別出弱勢或需要更多消費者教育的客戶社群，或向高風險客戶或交易發出警示以防範詐騙。