中金：過億資金料流國指新貴 阿里或納港股通
2024年08月19日 14:29
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恒指公司季檢結果上周五(16日)出爐，其中極兔速遞(01519)及新東方(09901)將納入恒生中國企業指數成分股，ASMPT(00522)納入恒生科技指數成分股。中金公司(03908)料，極兔速遞及新東方將分別帶來3,163萬美元(約2.47億港元)及2,530萬美元(約1.97億港元)資金流入，流入時間約2.2與0.8天。
中金又指，恒指成分股是次並未調整，不過部分股份權重有變，被動資金流入所需時間最多料是新世界發展(00017)及海底撈(06862)，比重分別增0.01及0.03個百分點，料將分別有259萬及777萬美元資金流入，流入時間料約0.4與0.3天。中國生物製藥(01177)權重減少0.02個百分點，料將有518萬美元被動資金流出，流出時間約0.3天。ASMPT料將有約2.38億美元資金流入，流入時間約9.3天。
行業比重方面，該行提到，金融與消費佔比上升，資訊科技業下滑，恒指新經濟市值佔比由47%下降至46.5%。金融與消費業分別由33.3%及11.8%，上升至33.5%及11.9%；資訊科技業則由29.9%減少至29.2%。
中金並預期港股通將有所調整，其中，由於阿里巴巴(09988)早已滿足納入港股通的其他要求，如果該股8月底成功完成雙重主要上市轉換，可能趕及9月5日港股通檢討，並且在是次9月9日被納入。
中金又料，共有33隻股份有機會被納入港股通，包括茶百度(02555)、雲音樂(09899)等，料有27隻股份有機會被剔出名單，包括世茂集團(00813)、中手游(00302)及呷哺呷哺(00520)等。