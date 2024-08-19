中金：過億資金料流國指新貴　阿里或納港股通

行業比重方面，該行提到，金融與消費佔比上升，資訊科技業下滑，恒指新經濟市值佔比由47%下降至46.5%。金融與消費業分別由33.3%及11.8%，上升至33.5%及11.9%；資訊科技業則由29.9%減少至29.2%。