報告：67%僱主認為IT界難覓合適人選

招聘顧問公司Robert Walters Hong Kong（華德士香港）公布的《香港科技行業市場2024年年度中期市場分析報告》顯示，儘管僱主今年因經濟形勢而在招聘方面比較謹慎，市場上亦有更多的技術人才，67%的僱主表示於尋求合適專業技能及軟技能的人才上面對挑戰。

調查顯示，53%的科技招募經理計劃在未來6至12個月內增加員工人數，建議僱主要加快招募流程，以吸引高質素人才。

此外，50%的僱主表示市場最缺乏的是經理或團隊領導層級人才，在數位轉型領域尤其明顯，企業正在尋找有經驗的管理人才去指導策略並能夠作出及時的商業決策，以精簡成本並提高效率。

今年科技人才對於轉工變得更加謹慎，延長了任期長度。據LinkedIn Talent Insights顯示，平均任職時間從2023年第三季的1.4年延遲到今年上半年的 1.6 年。這種現象現在被稱為「大停留」（The Big Stay），原因可能是2021至2022年在就業市場過熱期間出現過的辭職潮、當前經濟不景下對就業保障的擔憂，以及轉工加薪的幅度減少，所以員工都避免離開目前穩定的工作環境。

Robert Walters資訊科技與轉型副總監曾沅樺表示，報告意味着人才在求職過程中的透明度降低，以保持談判優勢。他們對工作條件更加挑剔，並且在尋找新工作時做出決定的速度會放慢。