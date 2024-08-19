7月二手私宅蝕讓比例回升至32.3%　虧損個案涉550宗

樓市等待減息之際，暫缺利好消息，加上新盤低價搶灘，二手私人住宅市場帳面獲利比率，反彈一個月後回落至7月的逾67%，而期間蝕讓比率則回升至超過32%，為逾15年的次高水平。

利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，2024年7月全港1,704宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,144宗，佔比約67.1%，為輕微反彈一個月後，再度回落約0.8個百分點，為自2009年4月後的次低水平。

至於帳面錄得虧損個案達550宗，佔比按月增加1個百分點至約32.3%，而以宗數計，則連跌3個月，為近4個月以來最少。至於上月平手的個案錄得10宗，佔比微減約0.2百分點至約0.6%。資料顯示，今年5月的蝕讓及獲利比率約33.3%及約66%，分別為逾15年的高位及低位。

此外，按物業區域劃分，7月新界區表現較差，獲利比率只錄約66.1%，按月更大跌約2.1個百分點。九龍報約67.3%，按月升約0.9個百分點。至於，港島區表現跑贏大市，以約69.6%之數成為獲利比率最高分區，按月微升約0.1個百分點。

另外，按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬港元組別，月內獲利比率約68.3%，按月減少約1.1個百分點；而樓價1,200萬元以上組別之獲利比率最高，錄約68.8%，按月增約0.6個百分點，涉及宗數143宗。

另外，數據顯示今年七月份每宗私宅轉手個案平均賺幅約26.6%，連跌8個月後首現反彈，按月升約3.4個百分點，為近4個月新高。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例約29.5%，按月跌約0.7個百分點，錄502宗。

檢視上月10個獲利登記最多屋苑，其中，日出康城錄得每宗轉手平均蝕約2.6%，為表現較弱的屋苑。另外，撇除該屋苑，上月榜內賺幅最低者為鰂魚涌太古城，平均每宗只賺約29%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在高息環境持續及發展商新盤延續低價開售策略影響下，不少二手業主沽貨均難以好價達成交易，而撤辣後部分短線持貨者賣樓更難免蝕讓。

截至8月15日為止，二手私宅轉手獲利比率進一步下降至64.5%水平，在上述樓市格局未有變化前，料整月獲利比率料在約65%左右低位徘徊；而平均每宗賺幅亦料處於25%關口反覆上落。市場期待減息實現後，整體樓市氣氛好轉，才能帶動轉手獲利比率及賺幅出現較顯著的反彈。