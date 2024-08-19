恒安國際：競爭激烈　強調不單純追求價格優勢

他指出，過度打價格戰或進行促銷活動，只會提早消耗消費者購買力，衞生紙、衞生巾等產品在電商平台的銷售已見萎縮，下半年將審慎投放促銷資源。

財務總監李偉樑補充，上半年收入按年跌3.02%，在當前的市場環境，表現已勝同業。另外，由於當季生產的產品，是使用上季的原材料庫存，故原材料價格調整的影響，會滯後出現。去年下半年原材料價格顯著回落，今年上半年的成本按年下跌，而且高端產品佔比增加，利好毛利率按年升約2個百分點至約33.3%。

許清流預期，下半年木漿價格不會太大回升，而高端產品將持續增長，抵銷木漿價格上升對毛利率的影響。

另外，恒安集團公布，董事會已接獲羅兵咸辭任。李偉樑指，更換核數師是考慮到一籃子因素，包括資源分配、企業管治等，強調並非單一考慮羅兵咸涉及恒大的審計事件，亦收到投資者反映希望更換核數師，因任期已達20年，以提升企業管治。