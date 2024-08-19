長江證券融資暫不得任保薦人處分已終止

長江證券融資去年被香港證監會暫時吊銷新股保薦人牌照一年至今年8月21日，或直至證監會信納該行就其保薦人相關業務具備足夠的監控措施和程序，以確保其遵循相關法律及監管規定為止，以較後者為準。證監會周一(19日)宣布，終止對其暫時不得擔任保薦人的處分。

按照協定，長江證券融資委聘了獨立的檢討機構並與該機構合作，檢討有關其進行保薦人業務的政策、程序及常規，而檢討機構分兩個階段對該行經營保薦人業務的程序，進行為期九個月的檢討。

第一階段涉及檢視長江證券融資現時的內部系統和監控措施，鑑定其保薦人工作的紀錄，以及評估其在三宗上市申請中的保薦人工作，以確定其現時的政策和程序是否足夠及是否曾出現任何違規情況，並就該行的內部系統和監控措施提出了建議。其後，該檢討機構在第二階段的檢討中確認長江證券融資已實施有關建議。

在決定終止對長江證券融資作出暫時不得擔任保薦人的處分時，證監會已評估該檢討機構對長江證券融資的檢討結果，包括支持其檢討結果的相關文件。證監會亦信納長江證券融資已設有清晰的規定及程序，讓職員了解及得以恰當地履行他們的職責，並具備足夠的系統、監控措施、政策及程序，使適用於長江證券融資保薦人業務的所有香港法律及監管規定獲得遵循。

長江證券融資於2015年9月至2017年12月期間，提交6宗上市申請的保薦人時，沒有履行其責任，而遭證監會處分。