OneDegree：3年間火險客戶及投保額飆升3倍

OneDegree副行政總裁周美華表示，在2021年至2023年期間，該企火險客戶及投保額皆大幅增加3倍，剛過去的7月，OneDegree火險收入亦創2021年推出產品以來單月新高。

她指，投保額在400萬港元以下的細單位佔大多數，並有持續上升趨勢。2021年及2022年投保額在港幣400萬以下的保單數目佔約6成，至2023年上升至62.1%，至2024年上半年進一步上升至65.7%。以2023年全年計，400萬以下的保單數目較OneDegree於2021前剛推出火險時大升3倍。反映在樓市下跌周期，細價樓的需求反而上升。

另外，投保額在1,000萬元以上的豪宅投保宗數逐年增加，2022年1,000萬元以上的投保宗數較2021年增加2.8倍，至2023年1,000萬元以上的投保宗數亦較2022年增加超過8成。投保額在1,000萬元以上的豪宅當中，以灣仔區佔比最多，於2023年及2024上半年分別佔20.8%及32.4%。

她提醒，投保火險為物業敍造按揭的必要條件，一眾業主亦可自由選擇最適合及收費最相宜的火險計劃，根據銀行公會發出的《銀行營運守則》，業主有權自行選擇保險公司或銀行購買火險，不一定要向按揭銀行或其介紹的保險公司投保，而可以自行選擇市場上的火險。