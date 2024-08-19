國常會：撤製造業外資准入限制　培養專精特新中小企

國務院常務會議周一(19日)審議通過《關於以高水平開放推動服務貿易高品質發展的意見》和《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2024年版)》，審議透過《法規規章備案審查條例(草案)》和《城市公共交通條例(草案)》，研究促進專精特新中小企業高品質發展的政策措施，決定核准江蘇徐圩第一階段工程等五個核電項目。

會議指出，加速發展服務貿易是擴大高水準對外開放、培育外貿發展新動能的必然要求。要提升服務貿易自由化便利化水平，全面實施跨境服務貿易負面清單，推動服務業擴大開放綜合試點示範，促進人才、資金、技術成果、資料等資源要素跨境流動。要推動服務貿易重點領域創新發展，促進服務貿易與貨物貿易相互融合，支持金融、諮詢、設計、認證認可等專業服務國際化發展，打造新的服務貿易成長點。

會議指出，要進一步放寬外資准入，全面取消製造業領域外資准入限制措施，並抓緊推動電信、教育、醫療等服務領域開放。要適應新情勢優化吸引外資政策，及時回應外商合理訴求，在優化營商環境、完善服務保障等方面推出更多務實措施。

會議指出，要大力培養發展專精特新中小企業，強化財稅、金融、科技、產業、人才等政策協同，全鏈條支持企業創新發展。要持續優化發展環境，完善梯度培育、要素保障、公共服務等機制，幫助企業解決實際困難。以實施大規模設備更新為契機，推動專精特新中小企業數位化、智慧化、綠色轉型，並不斷提升核心競爭力。

會議強調，安全是核電發展的生命線，要不斷提升核電安全技術水準和風險防範能力，加強全鏈條全領域安全監管，確保核電安全萬無一失，促進產業長期健康發展。