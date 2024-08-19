AMD斥382億收購伺服器公司ZT System

超微半導體(AMD)宣布以49億美元(約382.2億港元)收購ZT Systems，75%用現金，25%用股票。

據介紹，ZT是領先的人工智能(AI)及通用雲計算伺服器公司，服務全球最大的數據中心服務商，可為AMD帶來廣泛的AI系統技術，跟AMD的晶片及軟件能力相輔相成，預計交易明年上半年完成，明年底開始在non-GAAP(非公認會計準則)層面提高公司盈利。

AMD行政總裁蘇姿丰正與表舅父黃仁勳掌舵的英偉達(Nvidia)爭奪AI晶片市場。她表示，ZT目前一年收入高達100億美元，買下它可以加快公司測試和推出新款AI圖像處理器(GPU)，「賣更多GPU」，但由於不想和美超微電腦(SuperMicro)競爭，計劃在12至18個月賣掉ZT的伺服器製造業務。

提到英偉達，其將本港時間下周四(29日)清晨公布業績，無疑是金融市場的大事。高盛為英偉達撐腰，指主要大型雲服務供應商和企業客戶需求強勁，英偉達繼續保持在AI的強勢地位，近期Blackwell系列GPU押後發貨不改英偉達業績交到貨的能力，預計明年每股盈利達4.16美元，比市場中位數高逾一成，維持目標價於135美元。