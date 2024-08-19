東涌兩房戶減至555萬沽　仲低過9年前一手買入價

東涌二手樓跌穿一手價獲承接，東環兩房單位減價至555萬元成交，比約9年前一手購入價帳面再低3.4萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城富天閣低層C室，實用面積約717方呎，套三房間隔，望內園，獲用家以1,015萬元承接，呎價約14,156元，原業主則於1987年3月以75.47萬元購入。

－－－－－

九龍區

●中原鍾家豪表示，大角咀奧朗．御峯高層F室，實用面積約321方呎，一房間隔，以480萬元易手，呎價約14,953元，新買家為用家，原業主於2018年以600萬元購入，約6年帳面蝕讓120萬元，貶值約20%。

●中原賴仲軒表示，九龍灣德福花園M座高層12室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最初叫價540萬元，買賣雙方經過議價後，最終減至525萬元易手，呎價約10,155元，新買家為同區上車客。

●中原匡夏元指，啟德8月暫錄10宗二手買賣，啟德1號1座中層K室，實用面積約848方呎，套三房連工人套房間隔，叫價1,728萬元，最終以1,510萬元沽出，呎價約17,807元，持貨近8年帳面獲利約244.7萬元。

－－－－－－

新界區

●中原陳偉業表示，東涌8月暫錄得15宗二手買賣，東環3A座高層5室，實用面積約463方呎，兩房間隔，享機場海景，外區上車客承接，叫價580萬元，議價後以555萬元成交，呎價約11,987元，原業主於2015年2月以558.4萬元一手買入，約9年帳面蝕3.4萬元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣藍澄灣2座高層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望海景，剛以548萬元成交，呎價約12,151元，原業主於2010年以約297萬元買入，帳面獲利約251萬元。

●世紀21天生置業黃海波表示，屯門青榕臺4座高層H室，實用面積約1,202方呎，套四房連工人房間隔，享海景，放盤約兩年，叫價約1,150萬元連車位，期間累減380萬元，獲用家以770萬元承接，呎價約6,406元，做價重返2014年水平，高位回落約三成。

●中原陳錦明指，屯門翠林花園C座中層2室，實用面積約429方呎，兩房間隔，今年3月撤辣後放盤，叫價400萬元，眼見近期交投淡靜，議價兩星期後，劈價55萬元，以345萬元沽出，呎價約8,042元，原業主於2015年以394萬元入市，帳面蝕49萬元，貶值約12%。

●中原王勤學表示，元朗尚悅2座低層E室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價370萬元，減價13.2萬元，以356.8萬元沽出，呎價約10,051元，做價創屋苑8年新低，原業主於2017年4月以420萬元買入，持貨約7年帳面蝕63.2萬元，貶值約15%。

●中原指，元朗同益大廈低層E室，實用面積約318方呎，叫價265萬元，以243萬元沽出，呎價約7,642元，創該廈2012年2月以來逾12年新低，原業主於1996年以80萬元買入。

●中原稱，元朗朗晴居1座低層H室，實用面積約739方呎，套三房間隔，叫價615萬元，減價20萬元，以595萬元沽出，呎價約8,051元，做價創屋苑同類單位8年新低。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園河北10街雙號屋，實用面積約1,100方呎，日前議價後以1,283萬元沽出，呎價約11,664元，新買家為外區家庭客，本居於沙田區，入市單位自用。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水中心2座中層A室銀主盤，實用面積約351方呎，兩房間隔，同期獲5組客人洽購，最終議價至370萬元成交，呎價約10,541元，呎價重返2016年水平。

●中原陳國輝表示，粉嶺上水8月暫錄約27宗二手買賣，粉嶺名都7座中層D室，實用面積約454方呎，三房間隔，議價後以459.7萬元沽出，呎價約10,126元，新買家為上車客，原業主於2018年以578萬元購入，約6年帳面蝕讓約118.3萬元，貶值約20.5%。

●中原許秋偉表示，火炭駿景園3座中層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔，叫價約800萬元，議價後以720萬元沽出，呎價約12,121元，新買家為外區客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城44座低層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價465萬元，累減62.2萬元，減幅約13.4%，以402.8萬元成交，呎價約13,250元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田碧濤花園2期富臨閣中層G室，實用面積約842方呎，套三房間隔，望河景，放盤約兩個月，叫價860萬元，減價102萬元，獲買家以758萬元承接，呎價約9,002元，原業主於2012年11月以650萬元購入，其後於20220年5月轉名。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山薈朗1座低層B2室，實用面積約221方呎，開放式間隔，望樓景，放盤約兩個月，叫價300萬元，獲買家以290萬元承接，減幅約3.3%，呎價約13,122元，原業主持貨約8年，帳面虧蝕30萬元，貶值約9%。

－－－－－－