單幢新盤加速推售　何文田鰂魚涌都有新部署

市區單幢盤的推售步伐提速，何文田現樓新盤上載樓書，主打兩房及三房戶型，部署月內推售。同時，鰂魚涌樓花項目首度推出8伙特色戶，安排於周五率先開售。

●何文田名鑽上載樓書

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周一(19日)上載售樓說明書至項目官方網站。項目採單幢設計，住宅大廈樓高16層，提供80伙，兩房單位實用面積由423方呎起。集團控股副總裁林浩表示，項目現樓的示範單位及銷售準備工作已接近尾聲，預計可於短期內開放予公眾預約參觀，最快可以月內推出。

●鰂魚涌FINNI首推8伙特色戶周賣招標

●大埔白石角雲滙第2期特色戶售1,081萬元

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房售2,648萬元

●啟德MONACO系列增設按揭貸款計劃

會德豐地產旗下的啟德MONACO系列四個項目，周一(19日)修訂價單，新推出「靈活置業按揭貸款」計劃，在無須通過壓力測試之下，向買家提供最高八成的第一按揭貸款。發展商指，新計劃旨在回應非本地買家對按揭貸款安排的需求，貸款年期長至30年。利息為最優惠利率(P)加0.25厘，現P為5.875厘。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩房呎售約12,371元

●大手客斥1,981萬掃何文田譽林4伙

●沙田名日‧九肚山獲內地客以1,942萬元買入四房

●沙田星凱‧堤岸8月累售20伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，於8月至今(19日)已售出20伙，總成交金額逾2.2億元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目最新售出2座22樓H室，實用面積259方呎，開放式間隔，以491.6萬元售出，呎價約18,981元。

●長沙灣睿峰一房重售較去年賣平25%

由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(18日)重新售出早前遭終止交易的一房單位，最新成交價較去年低約25%。上述單位為西翼18樓C室，為實用面積319方呎，一房間隔，原本在去年6月底以856.4萬元售出，惟交易在今年3月顯示為已終止，最新重新以642.3萬元獲承接，呎價約20,135元，較逾1年前賣平214.1萬元。

●西南九龍維港滙連錄兩宗終止交易