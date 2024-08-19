單幢新盤加速推售 何文田鰂魚涌都有新部署
2024年08月19日 21:33
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市區單幢盤的推售步伐提速，何文田現樓新盤上載樓書，主打兩房及三房戶型，部署月內推售。同時，鰂魚涌樓花項目首度推出8伙特色戶，安排於周五率先開售。
●何文田名鑽上載樓書
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周一(19日)上載售樓說明書至項目官方網站。項目採單幢設計，住宅大廈樓高16層，提供80伙，兩房單位實用面積由423方呎起。集團控股副總裁林浩表示，項目現樓的示範單位及銷售準備工作已接近尾聲，預計可於短期內開放予公眾預約參觀，最快可以月內推出。
●鰂魚涌FINNI首推8伙特色戶周賣招標
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，周一(19日)上載首份銷售安排，落實周五(23日)推出8伙特色單位率先招標出售。該公司執行董事程德韻表示，該批特色單位實用面積223至626 方呎。而截至是日下午約6時，已接獲逾380張入票，按已推出的兩張價單共60伙計，暫錄超額認購逾5倍。
●大埔白石角雲滙第2期特色戶售1,081萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，今(19日)通過招標售出10座21樓A3室頂層特色戶，實用面積563方呎，屬三房間隔，連432方呎平台，成交價1,081.1萬元，呎價約19,202元。資料顯示，買家可享4%特別現金回贈，5%科研專才/學術人才現金回贈，5%提前付清樓價現金回贈。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房售2,648萬元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目 ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(19日)售出以2,648萬元售出兩房單位，為3座22樓C室，實用面積772方呎，呎價為34,300元。連同上述成交，該盤於8月已暫沽8伙，套現近5億元。而全盤由開售至今已累售62伙，總套現逾61億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客。
●啟德MONACO系列增設按揭貸款計劃
會德豐地產旗下的啟德MONACO系列四個項目，周一(19日)修訂價單，新推出「靈活置業按揭貸款」計劃，在無須通過壓力測試之下，向買家提供最高八成的第一按揭貸款。發展商指，新計劃旨在回應非本地買家對按揭貸款安排的需求，貸款年期長至30年。利息為最優惠利率(P)加0.25厘，現P為5.875厘。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩房呎售約12,371元
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第3B期，今(19日)以545.55萬元售出Fiskars 第2B座的6樓H室，實用面積441方呎，屬兩房間隔，呎價約12,371元。
●大手客斥1,981萬掃何文田譽林4伙
永義國際(01218)旗下的何文田譽林，周一(19日)連環售出4伙開放式單位，涉及總成交金額為1,981.9萬元。據悉，4伙由同一組買家大手購入。最新售出單位為項目8樓至11樓D室，均為實用面積260方呎的開放式戶型，發展商於5月底為上述4伙增加10%折扣，變相減價。該批單位最新成交價介乎478.7萬至516萬元，呎價由18,412至19,846元。其中，10樓D室的成交價為503.4萬元，成交呎價約19,362元。資料顯示，買家採用90天付款計劃入市。
●沙田名日‧九肚山獲內地客以1,942萬元買入四房
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周一(19日)招標售出中層海景單位。長江實業營業經理詹勳榮表示，最新售出單位為第1座11樓A室，為實用面積1,213方呎，採四房雙套連工作間間隔，可享開揚沙田海景和翠綠山景，成交價1,942.8萬元，呎價約16,016元。資料顯示，買家可享2%的提早付清餘款現金回贈優惠。
●沙田星凱‧堤岸8月累售20伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，於8月至今(19日)已售出20伙，總成交金額逾2.2億元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目最新售出2座22樓H室，實用面積259方呎，開放式間隔，以491.6萬元售出，呎價約18,981元。
●長沙灣睿峰一房重售較去年賣平25%
由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(18日)重新售出早前遭終止交易的一房單位，最新成交價較去年低約25%。上述單位為西翼18樓C室，為實用面積319方呎，一房間隔，原本在去年6月底以856.4萬元售出，惟交易在今年3月顯示為已終止，最新重新以642.3萬元獲承接，呎價約20,135元，較逾1年前賣平214.1萬元。
●西南九龍維港滙連錄兩宗終止交易
據項目成交紀錄冊顯示，信和置業(00083)，會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，新近錄得兩宗終止交易，涉及單位為維港滙I的第1座18樓B室，實用面積948方呎，屬三房連多功能房間隔，原本在2021年8月以3,213.72萬元售出，當時呎價為33,900元。