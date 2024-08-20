東方日報B1：亞幣揚　7個月最強　日圓兌港元重越5.3算

市場靜候美國聯儲局主席鮑威爾在本港時間周五晚上在Jackson Hole央行年會上發言，透露該局的減息路徑，此前亞洲貨幣先升為敬，日圓兌每美元又再搶盡風頭，一度彈1.64%，高見145.19，每百日圓兌港元重越5.3關卡，高見5.365，造就外媒編算的亞洲貨幣指數創下7個月新高。有分析指，亞洲貨幣處於「金髮女孩」(Goldilocks)的「理想情景」，即形容經濟溫和增長的同時，失業率、通脹及利率低的現象，預期除剛納入升息周期的日圓外，其他亞洲貨幣兌發達國家會繼續升值，似乎在告訴打算去鄰近地區旅遊的港人，暢錢要趁早！

事實上，周一見到其他港人熱門旅遊地點的貨幣亦告上漲，韓圜兌每美元曾升1.01%，觸及1,330.9的近5個月高位，等於每萬韓圜高見58.56港元；新台幣兌每美元周一午後突然異動式飆升1.49%，見31.718的5個月新高，其後回到32附近，大約是每港元兌4.1元新台幣。

東南亞亦不執輸，其中馬元兌每美元曾漲1.46%，高見4.3675，為去年2月之後新高，兌港元則高見1.7694，原因之一是馬來西亞上周五出爐的上季經濟增長優於預期；其北面的鄰居泰國敲定新總理後，泰銖兌每美元曾續彈1.33%，高見34.384，為今年1月初之後高位，港元低見4.4133。

華僑銀行外匯策略師黃經隆借用「金髮女孩」形容亞幣當前順風順水的底蘊─美國經濟衰退憂慮減退，區內經濟亦維持溫和增長，預期發達經濟體持續放寬銀根，日圓以外的亞幣會繼續做好。

日本景順資產管理環球市場策略師木下智夫稱，市場對亞洲未來幾季經濟前景比之前樂觀，預期會有更多資金流向亞股，尤其是印度、印尼和馬來西亞。

不過，亦有大型機構投資者估日圓升勢仍未了。全球第二大基金公司領航(Vanguard)預計，日本央行今年底之前還會加息半厘，並加倉做淡日本國債，預期其孳息將上漲，拉近美日兩國息差，並指「一些人以為日央行副行長內田真一早前的言論反映日本不再加息，但他只是想安撫市場，就算日央行會因應市況動盪忍手，說到底，日本走出通縮，薪金上漲足以提振日本經濟，為進一步加息開路。」

事實上，料將出現上漲趨勢的並不限於亞幣，而是多隻非美貨幣，尤其在美匯指數有壓倒性權重的歐元，周一觸及1.105美元的今年新高，聯同日圓抽升使美匯指數跌見101.9的7個月新低。

花旗重申金價明年中之前上升至每安士3,000美元，預計今年第四季均價2,550美元，但周一在2,507.7美元試圖破頂未果後便掉頭回落，低見2,485.82美元，不久又收復2,500美元大關。

野村則指，鮑威爾於央行年會上的講話無疑會為下月減息鋪路，亦可能觸及供應鏈衝擊和中性利率(既不擴張又不緊縮的利率水平)，但未必會放風減0.5厘的可能性或之後的步伐。鑑於上月美國核心消費物價指數(CPI)按月升0.165%，一旦房租通脹反彈，或燃起市場對通脹回落到政策目標「最後一里路」的憂慮。然而，由於歐元區的景氣調查數字不太好看，歐洲央行接下來會重視增長多於物價。