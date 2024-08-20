林嘉麒：市場部署兩極　埋下震撼彈

港股近日成交淡靜，卻無阻連日反彈，並突破多條平均線阻力，昨日更升抵50天線水平，這是7月中開展反彈時水平，及後升至18,300點見頂後，恒生指數持續下跌至16,400點才回升。

近日市場已消化日圓套息交易拆倉陰霾，資金重新部署，最新見到有套息交易員重新借日圓買入澳元及英鎊。然而，要留意市場對日本採取更多緊縮措施的定價急劇下降，一些大牌投資者仍在押注日本在未來幾個月內將進一步加息。

大戶重倉做淡日國債

全球第二大資產管理公司先鋒(Vanguard)加倍做淡日本國債，因該公司仍然認為日本央行有可能在12月前再加息0.5厘。另外，M&G投資管理公司亦加注做淡日本國債，同時保持對日圓的超配。RBC BlueBay資產管理公司則繼續拋售日本10年期國債。由此可見，這些立場與隔夜掉期市場的定價並不一致。從隔夜掉期市場的走勢來看，日本央行在年底前將利率從0.25厘上調的可能性約34%，低於本月初的約63%。

事實上，自從日本央行行長植田和男在7月31日表示，加息後利率可能會繼續上揚，但對更多緊縮政策的預期很快就下滑了。及後日圓套息交易引發風險資產拋售潮，而副行長內田真一暗示決策者將在市場不穩定時避免加息的言論，被許多投資者視為「鴿」派信號，近日才喘過氣來。現時市場既有繼續建倉借日圓，但同時有看好日圓受惠央行繼續加息。兩極化的部署將會在未來再一次震撼投資市場，作為投資者不得不防。

中美關係續影響深遠

另一方面，大市驚魂甫定後，市場確實出現新一輪氣氛的改善。上周中美金融工作組在上海舉行第5次會議，會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會、聯儲局，以及美國證券交易委員會等部門參會。

會議期間，人行與美財政部就中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換金融穩定聯絡人名單，旨在出現金融壓力事件和金融機構營運風險時雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡渠道，減少不確定性。人行還就有關問題向美財政部提出了關切，雙方同意繼續保持溝通。儘管今次會議未見對中美關係有大躍進，科技競賽及關稅問題依然存在，市場亦觀望美國大選對未來中美關係的影響，以致內地股市氣氛的變化。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)