廖嘉豪：美國半導體急挫或為低吸機會

上周美股日股表現符合之前的趁低吸納預期。截至8月16日收市標普500指數及日本東證指數單周分別升3.9%%及7.9%。日本第二季GDP數據反映當地私人消費及企業資本開支均好過預期，符合我們看好國內需求復甦觀點。一直看好的費城半導體指數亦強力反彈，單周升9.8%，但過去一個月仍跌近11%，由於利好半導體行業前景因素沒變，股價回調或仍有利好投資者趁低吸納。

人工智能和記憶體強勢（共約佔半導體需求三成）兩大主要利好半導體行業因素依然不變。2024年第二季美國企業業績顯示，積極的資本支出指引雖仍不及市場預期，但花旗分析員預期四大數據中心企業的資本支出今年達2,025億美元，按年升37%，維持2024年美國雲端資本支出規模按年升40%預測。雲端企業資本支出大升代表半導體產品需求仍高，加上美國和其他國家為建立國內供應能力而提供的補貼更加凸顯對半導體設備的強勁投資。雲端和搜索服務提供企業也加快資本投資以建立人工智能服務，並需大規模建設數據中心，半導體行業前景似絶非增長問題。

花旗分析員在半導體行業中最看好動態隨機存取認憶體（DRAM）的上升周期仍然繼續，DRAM售價在2024年第三季或錄得中十位數升幅，高過預期的低十位數增長。花旗分析員最近將2024年DRAM售價預測從按年升53%上調至按年升62%，原因是供應增長有限，以及記憶體製造商將產能分配至高頻寬記憶體（HBM）。主流DRAM 現貨價對比合約價的溢價幅度由6月的約3%一直擴大至近期約10%，反映DRAM 仍供不應求 ，而DRAM產量仍遠低於終端需求，人工智能新需求和伺服器需求復甦或推動整體DRAM需求在2025年按年再升17%，當中包括運算人工智能需要的高頻寬記憶體需求明年或勁升96%，而明年伺服器DRAM需求亦可能按年升32.5%。需求高企支持DRAM售價今年大升後，明年或仍可按年再升14%，DRAM價量齊升或繼續有利DRAM生產商股價表現。

其他半導體市場包括個人電腦、智能手機和工業半導體亦有趨穩跡象，而花旗分析員認為整體半導體出貨量已從峰值下跌19%，目前可能遠低於終端需求。汽車終端市場的半導體庫存仍高，但其他半導體終端市場的庫存皆比歷史均值低或在歷史均值水平，行業一旦開始補充半導體庫存，或將帶動半導體股票基本因素勁升，而這情況已在個人電腦和智能手機終端市場出現。槓桿投資者持倉變化令費城半導體指數由高位跌近24%，現水平仍較高位低近13%，投資者或可“借力打力”，藉市場過度槓桿的波動性捕捉行業前景良好的潛在機遇。##