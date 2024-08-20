富力地產附屬富力香港接獲清盤呈請

於2024年8月19日，公司全資附屬富力香港(上述融資協議下的擔保人之一)收到由呈請人在高等法院，就富力香港未償還呈請人按比例享有的該貸款本金金額以及應付利息所提交之清盤呈請(連同對兆晞之呈請，為「該等呈請」)。對富力香港之呈請將於2024年10月30日在高等法院審理。

董事會認為，對兆晞之呈請及對富力香港之呈請皆不代表兆晞、富力香港或公司其他持份者的利益。呈請人僅為該貸款之其中一名貸款人，只持有該貸款尚未償還本金額18%。該貸款已有足夠的抵押品，其中包括公司一家全資附屬公司的全部股權作為質押，該公司間接持有位於中國的68間酒店及一幢寫字樓。有擔保債權人可以行使其權利強制執行抵押品，而不是申請附屬公司清盤。任何此類申請清盤的嘗試都會損害價值，並會減少債權人可收回的追討。集團正就該等呈請尋求法律意見，並將採取一切必要行動保護其合法權利。

另外，公司已聘請安邁融資顧問為財務顧問，並聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，以制定集團境外債務的整體負債管理方案，並正共同探討全面可行的解決方案，以保障所有持份者利益，並確保集團未來的長遠發展。公司將積極與境外債權人就重組方案進行溝通與合作。