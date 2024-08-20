佳兆業集團與債權人小組訂立重組支持協議

計劃債權人的重組代價將包括：(i)6檔以美元計價的優先票據(新票據)；及(ii)可轉換為公司新股份的8檔以美元計價的強制可轉換債券，兩者都將將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人。

6檔新票據的初始本金總額分別為：A檔4億美元(不包括同意費)、B檔6億美元、C檔10億美元、D檔12億美元、E檔18億美元，F檔為(a)瑞景計劃債權人有權索償額總和的50%乘以瑞景計劃可回收回率比率，另加(b)佳兆業計劃債權人有權索償額總和的50%乘以佳兆業計劃可回收率比率，減(c)上述A檔(不包括同意費)至E檔新票據本金總額。

新票據的到期日將介乎2027年12月28日至2032年12月28日，現金利息介乎每年5%至每年6.25%(或倘相關付息期的任何利息以實物支付則為每年6%至每年7.25%)。於2023年12月31日後的首5年，新票據的利息可由公司選擇以現金或實物或兩者結合的方式支付，自2029年1月1日開始，新票據的利息將全部以現金支付。

8檔強制可轉換債券的初始本金總額分別為：A檔3億美元、B檔4億美元、C檔5億美元、D檔8億美元、E檔8億美元、F檔10億美元、G檔10億美元，以及H檔為(a)瑞景計劃債權人有權索償額總和的50%乘以瑞景計劃可回收率比率，另加 (b)佳兆業計劃債權人有權索償額總和的50%乘以佳兆業計劃可回收率比率，減(c)上述A檔至G檔強制可轉換債券本金總額。強制可轉換債券的到期日將介乎2025年12月31日至2032年12月31日，不計息。

另外，公司可在重組生效日期之前或之後進行一次或多次供股，其中保薦人(郭英成及郭英智)將通過出資1.15億元人民幣的股東貸款參與供股。