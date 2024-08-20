鄧聲興：阿里巴巴戰略奏效 76元有支持
2024年08月20日 09:17
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴(09988)業績後股價偏好，反映集團在2025財年第一季度取得了不錯的業績表現及戰略奏效，保持電商龍頭地位。筆者特別看重淘天集團商品成交金額(GMV)實現持續增長，特別認同集團業務戰略上重點投入於好貨、好價、好服務的建設上，做好電商最基本的消費者體驗，才可以吸引更多用戶及刺激購買頻率，帶來銷售增長。
眾所周知，淘寶的商品供給非常多，服務人群非常複雜，分成不同需求層次，優化流量分配機制非常重要。此外，配合包括「全站推廣」一系列變現工具，有助推動核心業務客戶管理收入(CMR)及GMV的增速差距將逐漸縮窄。雲智能集團收入同比增6%，公共雲和AI相關產品分別取得雙位數和三位數增長，增長理想，筆者預計增速將於2025財年逐步加速，利潤率亦持續提升。
其他業務亮點上，國際商業方面，AIDC收入同比增長32%，帶動整體跨境業務增長。速賣通Choice和重點市場表現良好。本地生活服務收入同比增長12%，餓了麼和高德訂單增長支撐。受惠於營運效益改善和業務規模擴大提升，虧損同比大幅收窄。菜鳥收入同比增長16%，主要由於跨境物流履約服務投入增加。管理層更表示改善趨勢會持續，並評估大部分業務將會在1至2年內陸續實現盈虧平衡，逐漸開始貢獻規模化的盈利能力。同時，集團正以較過去更快的步伐，向股東回饋價值，本季回購總額達58億美元，而其中約12億美元的ADS是通過發行50億美元可轉換票據以回購股份的方式。股份阻力位87元，支持位76元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)