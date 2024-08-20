陳炳強：港股未宜樂觀　舜宇光學40元吸納

港股近日反彈，但成交表現仍未如理想，資深股評人陳炳強認為反映港股向上動力仍弱，投資市場焦點不在港股身上。他指，恒指最樂觀或能反彈至18500點，但即使能彈至該水平，料過後亦會再次回落。他指恒指雖有1000點反彈空間，惟大市仍處於下行通道，部署好倉風險較大，如有持貨，可趁彈減磅，投資者暫不宜轉趨樂觀。