陳炳強：港股未宜樂觀 舜宇光學40元吸納
2024年08月20日 11:29
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港股近日反彈，但成交表現仍未如理想，資深股評人陳炳強認為反映港股向上動力仍弱，投資市場焦點不在港股身上。他指，恒指最樂觀或能反彈至18500點，但即使能彈至該水平，料過後亦會再次回落。他指恒指雖有1000點反彈空間，惟大市仍處於下行通道，部署好倉風險較大，如有持貨，可趁彈減磅，投資者暫不宜轉趨樂觀。
舜宇光學科技(02382)周二(20日)公布業績。陳炳強認為，即使業績表現超乎預期，在市場信心不足的影響下，短線對股價提振作用不大。他續指，公司股價在23年尾開始輾轉向下，不過在40元左右回穩反彈，反映有資金開始在該水平入貨。他建議，較進取的投資者可以在40元左右開始吸納，若股價跌穿40元，則止蝕離場。
美國聯儲局主席鮑威爾將於周五出席Jackson Hole全球央行年會，市場關注他的講話會否為利率走勢帶來啟示。在美國減息預期下，高息股有何買入策略？陳炳強指，目前有多高息股息率有6、7厘息，但未必是合適時候買入。他以工商銀行(01398)為例，近期在高位出現技術阻力，可待4.3元才吸納，惟一旦跌破4.2元的橫行區間位，則是不利信號，或宜止蝕。