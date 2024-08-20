豪景花園臨海地申建私宅及安老院舍　涉20萬呎樓面增1.2倍

華懋集團就青山公路青龍頭豪景花園商場毗鄰的臨海空置地皮，向城市規劃委員會遞交最新發展申請，建議加入安老元素，要求作私人住宅及安老院舍等的綜合發展用途，興建逾20萬方呎樓面，較之前獲批方案大增約1.27倍，提供112個住宅單位最多320個安老院床位。

該地皮坐落於荃灣青山公路青龍頭段丈量約份第388約地段第94號和毗連政府土地，地盤面積約35,586方呎，當中佔約15,091方呎為政府土地，地皮被劃作住宅(乙類)用途，擬議放寬地積比率和上蓋面積限制，以作社會福利設施(安老院)、訓練中心、准許的住宿機構和分層樓宇用途。

當中，地積比率由2.1倍，擬議放寬至5.73倍，其中住用地積比率約2.12倍，興建約75,263方呎人住宅樓面，非住用地積比率則約3.61倍，涉及樓面面積約128,632方呎，項目合共總樓面約203,895方呎。同時，地皮上蓋面積由約17.5%，增加至約95%。

項目計劃發展1幢16層綜合用途物業，提供112個住宅單位，以及240至320個安老院床位，並設56個停車位，當中最高8層為住宅用途。項目預計落成日期為2032年中。

該項目曾於2022年獲批可發展兩幢15層住宅物業，提供165個單位，地積比率約2.52倍，上蓋面積約20.2%，涉及樓面面積約89,664方呎。最新發展建議項目整體樓面增加約114,231方呎。

申請人指出，政府鼓勵發展商於私人項目中興建和營運安老院舍，同時，該公司擁有安老的知識及資源，可提供一站式及全方位安老服務和設備。