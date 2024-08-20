蘋果公司傳今年將首次在印度生產Pro系列手機

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)今年將首次在印度生產高價機型iPhone Pro及Pro Max，對於蘋果公司及印度製造業將是個里程碑。

報道引述知情人士透露，主要合作夥伴富士康將在新款手機今秋全球上市後，幾周內開始組裝。該公司已開始在泰米爾納德邦工廠對數千名工人進行培訓，以盡早生產iPhone 16 Pro及Pro Max。

蘋果公司在印度生產全系列iPhone，是該公司在印度的重要里程碑。蘋果公司大部分iPhone仍在中國生產，不過正逐漸將生產向中國以外地方拓展，以降低中美緊張關係相關風險。

截至3月止財政年度，蘋果公司在印度組裝達140億美元的iPhone，佔其全球產量14%。消息指，與去年一樣，蘋果公司估計在iPhone 16全球首發當日，推出印度製標準版iPhone 16。

知情人士表示，蘋果公司在印度的其他合作夥伴和碩印度子公司，以及塔塔集團，也可能很快開始生產Pro機型。一般來說，高端機型電池更大、攝像鏡頭更佳，加上鈦製機身，需要更專業生產線。