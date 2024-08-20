第一太平戴維斯：上半年大型商業物業交易額按年大跌近50%

第一太平戴維斯最新發表的今年8月投資市場報告指出，銀行對商業地產市場貸款的意願低迷，限制了投資需求，令今年上半年主要物業交易額較去年同期大幅下跌近五成。

報告又指，美國聯儲局沒有如市場預期般減息，導致香港銀行同業拆息保持高位，故銀行採取更加保守的貸款方式，特定分類貸款比率從1.56%上升至1.79%，借款人的融資成本也隨之而上升，而持續高昂的資金成本導致更多物業投資者以折扣價出售資產。

銀行正在重新評估其手上的貸款組合，收回部分抵押物業，該投資環境有利於現金充裕的投資者和用家，能夠與陷入財務困境的賣家協商更優惠的價格。

至於，投資市場整體大型非住宅物業交易總額大幅下降，今年上半年僅達99億港元，較去年同期下降約47%。儘管如此，今年第二季仍錄交易，一幢紅磡全新酒店以10億元成交，買家為香港都會大學。物業擁255間客房，成交突顯現金充裕的用家正推動市場。

香港房地產市場出現重大轉變，資產大跌價成為趨勢。在寫字樓市場，原本由高盛及凱龍瑞以16億元收購和發展的全新寫字樓88WL，最後僅以7億元售予本地投資者，賣方遭受重大虧損。此外，美國銀行中心的兩個樓層的售價較高峰時相比低近60%，而皇后大道中9號的29樓單位相比最高價時，亦以多於60%以上的折扣被收購。在零售市場，值得關注的交易包括藍塘傲基座商場及公眾停車場以5.4億元售予華潤集團旗下的華潤隆地。該零售商場預計可提供6%的回報，即使在當前高息的環境下仍是一項有吸引力的投資。

鑒於未來數月內銀行貸款質量可能進一步惡化，意味著它們在貸款態度將更加謹慎，加上高昂的再融資成本，可能會逼使更多大型物業組合持有人以折扣價出售部分非重點資產。因此預計，預測2024年甲級寫字樓價格和核心街舖租金將下跌約5至10%。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光指出，香港房地產市場近年來面臨重大挑戰。港元升值和高息已影響本地經濟，導致遊客消費和可支配收入下降。深圳新購物商場的興起，也將部分本地消費轉移到內地，導致核心街舖租金自2019年起下降約50%。