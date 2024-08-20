人口老化響警！南韓企業50歲以上員工佔比增　年輕人續減

韓媒報道，企業分析機構LEADERS INDEX最新調查顯示，南韓主要大企業中20多歲的員工佔比降低，而50歲以上的員工比率上升，企業呈老年化趨勢。

調查分析南韓銷售額首500名大企業中，其中123家公開其員工年齡資料，該企業總員工人數由2021年的137.94萬人，增至2023年的141.74萬人，但20多歲員工佔比卻從23.4%，下降到21.6%，而50歲以上人數從20.6%增加到22%。

在2021到23年期間，未滿30歲的人數從32.25萬減少到30.67萬，50歲以上員工人數則由28.4萬增到31.14萬。

20多歲員工較多的資訊電子產業，但該年齡層員工比率內期亦降低5.3個百分點，由34.2%減到28.9%；電池產業降幅更大，從40%降低到34.2%。而50歲以上從業人員比率高的產業中，以食品及飲料產業「老化」幅度最大，滿50歲或更高齡員工比率從24.6%上升到28.8%。

報告指出，勞動力人口減少將導致消費缺乏動力，造成內需市場崩潰，同時老年人贍養負擔加重，拖累經濟成長速度，最終導致南韓陷入長期低經濟成長。