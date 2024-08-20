藍灣半島一房戶475萬元易手 較3個月前同類跌價一成

二手樓價尋底，小西灣藍灣半島一房單位，最新成交價已跌至475萬元，較3個月前同類型上車盤降價約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島5座高層H室，一房連套房設計，實用面積約323方呎，成交價475萬元，呎價約14,706元，較三個月前同類型入場單位跌價約10%。

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城5天連錄6宗買賣，最新成交為海天閣高層G室，實用面積妁626方呎，套三房間隔，有裝修，原業主於2022年5月叫價1,550萬元放盤，逾兩年後新近叫價1,200萬，用家以1,180萬元承接，呎價約18,850元，約6年帳面蝕讓90萬元。

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九龍區

●利嘉閣潘立信指，紅磡海逸豪園20座高層D室，實用面積約851方呎，套三房連多用途房間隔，望園景，叫價1,400萬元，議價後以1,270萬元成交，呎價約14,924元。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺3座高層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，以約780萬元放售約1個月後，終獲同區客洽詢，累減價約100萬元後，以680萬元易手，呎價約13,439元。

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新界區

●美聯黃少明指，將軍澳新都城2期1座低層E室，實用面積約538方呎，套三房間隔，最初叫價800萬元，其後減價至690萬元，放盤約5個月，議價後獲用家以666萬元承接，呎價約12,379元。

●利嘉閣歐柏倫稱，西貢綠怡花園A室連有蓋車位單位，實用面積約1,096方呎，套三房連儲物室間隔，新買家為外區客，以1,010萬元購入，呎價約9,215元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山8月暫錄約40宗二手買賣，居屋錦豐苑F座高層14室，實用面積約431方呎，兩房間隔，日前議價後於未補價第二市場價390萬元易手，呎價約9,049元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山迎海5座中層G室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望園景，放盤4個月，叫價700萬元，減30萬至670萬元獲買家承接，呎價約13,535元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍居屋海福花園2座中層J室，實用面積約497方呎，兩房間隔，放盤10個月，未補價第二市場叫價450萬元，終以418萬元沽出，減價32萬元，減幅約7.1%，呎價約8,410元。

●利嘉閣郭建民指，沙田帝堡城5座高層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，叫價750萬元，終以665萬元成交，呎價約12,157元，原業主在2004年以約246萬元買入，帳面獲利約419萬元。

●中原車子毅稱，元朗朗晴居1日內連錄3宗三房單位成瘀，包括6座低層E室，實用面積約748方呎，叫價638萬元，減價22萬元，以616萬元沽出，呎價約8,235元，新買家為年輕上車客。

●中原王勤學表示，元朗8月累錄約35宗二手買賣，包括RESIDENCE譽88第2座低層G室，實用面積約518方呎，兩房間隔，以472萬元沽出，創屋苑兩房單位做價8年新低，呎價更跌穿1萬元大關，每方呎僅約9,112元，逾11年帳面蝕15萬元。

●美聯陳鋒指，元朗康樂廣場中層C室，實用面積約374方呎，兩房間隔，區內客零議價下以318萬元承接，呎價約8,503元，原業主2005年以86萬元購入，持貨約19年帳面升值232萬元。

●祥益袁思賢表示，屯門時代廣場E座低層1室，實用面積約346方呎，兩房間隔，區內客前後參觀約6個放盤，見上址剛完成翻新工程，獲減價18萬元，以342萬元購入上址作自用，呎價約9,884元。

●中原蔡華航表示，東涌水藍‧天岸5座低層E室，實用面積約548方呎，兩房間隔，享內園景，今年3月叫價800萬元，其後多次降價，最新叫價700萬元，近日有實在買家睇樓後還價，減價50萬元，以650萬元成交，呎價約11,861元，屬屋苑兩房單位7年新低。

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