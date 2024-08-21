【東方日報產評】遍地黃金成過去　企業保命為第一

香港地少人多，過去房地產市場發展蓬勃，金融業匯聚各方人才與錢財，百業興旺，遍地黃金，賺錢機會多的是，肯幹肯拚總有出頭天！可如今香港經濟正經歷結構性轉變，樓市不濟，靠買樓發達的路已不再行得通；股市更長期陷入流動性不足的問題，不生不死令人止步；零售消費業更備受港元匯率及大灣區一小時生活圈的衝擊，整體經濟可以說是「冇瓣掂」。昔日企業躺着也賺錢的時代已告終，要逆境求存，先要設法保本保命，並改變靠資產增值的發展模式，加強創新能力，始有望突圍創造新價值。

過去數十年香港工商業發達，不少人來香港「掘金」，皆因香港遍地黃金，肯搏就沒窮人。憑着這份拚搏精神，香港經濟創下數十年輝煌歷史，成為國際金融中心，匯聚各方人才與錢財。企業只要順勢而為，賺開有條路，若將資本轉投「磚頭」與股市，更可錢搵錢，身家水漲船高，千萬富翁由此來，香港不少富豪奇迹就是這樣誕生。

不過，香港遍地黃金的景象已成過去。非股即樓的發展模式令香港經濟結構變得單一化，而超高樓價也限制了香港工商界的創新動力和能力，大量財富向富者傾斜，小市民難安居樂業，中小企業利潤更被昂貴租金蠶食。遇上2008年金融危機後，美國奉行量化寬鬆貨幣政策，超低利率造就大量熱錢炒賣股、樓，高槓桿操作將資產泡沫推向頂峰。

沒料到香港社會運動、中美貿易戰、新冠疫情這接連的事件，終於火燒香港經濟，引爆資產泡沫。港股在過度側重中企下，遇上內地經濟調整，缺乏主題與人氣，長期積弱，外資參與度大減。奈何港府未有確切評估資產價格大幅調整的殺傷力，錯過為樓市全面撤辣的最佳時點，任由地價與樓價大冧。結果受創的不單只是投資者，政府庫房收入亦大減，且這幾年市道不景，不少企業抵押手持物業套現來苦撐生意，可至今生意慘淡尚未到盡頭，但高息持續，銀行落雨收遮，迎面而來是資金斷裂的危機。

近季業績期，不少在港上市企業盈利倒退，甚或轉虧，即使有錢賺都減派息或停派息，以保留資金應對危機。以如今港股差劣的流動性，上市企業要在港股融資不易，得面對估值低、需求弱的難題。上市企業如此艱難，其他中小企業經營就更苦不堪言。

對於眼前景象，港府顯得無能為力，皆因內地需求弱、地緣政治影響下巨量國際資金不復返，都不是港府能改變。只有期待年底前美國啟動減息周期，以緩減利息壓力，以及內地經濟景氣回穩提振需求，否則年關前不知有多少企業冇得留低。

手上仍有「三斤釘」的企業，得設法抽身保本保命，別期望能再靠股、樓翻身，取而代之是要配合新經濟發展，尋求業務轉型，加入創新元素，皆因全球新經濟發展並沒回頭路，資產分布與利益亦會隨着產業向創科升級轉型而大洗牌，能搭上這艘新經濟號始有望強化核心競爭力，掙扎求存。