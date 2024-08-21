施羅德：特朗普勝選有利美企賺錢

假若特朗普(Donald Trump)再度當選美國總統，或助美國企業維持雙位數字盈利增長，並為美股帶來利好。在2016年11月特朗普勝出美國總統大選後的一年內，美國股市飆升24%，投資者當時預期特朗普將實施有利經濟增長政策，從而推動美國經濟增長。

當中，科技及金融等周期類行業表現最佳，因為投資者預期將會受惠於更有利的監管環境，尤其是特朗普的海外利潤減稅法案計劃，從而推動科技業板塊的股價上升。當時的科技業還包括之後被重新歸類為通訊服務業的部分「科技七雄」企業。

基建軍工板塊受惠增開支

在基礎設施和國防支出預期增加的背景下，工業和材料業亦表現良好。相比之下，部分防守性股份，包括公用事業和必需消費品股，在股市強勁反彈期間表現落後。周期類能源股表現落後一反常態，主要是受供應因素影響，以及該行業在特朗普當選前已錄得強勁升幅所致。

毫無疑問，當時投資者預期特朗普政府將推出利好經濟增長的措施，對期間美股重估產生重要作用。但值得注意的是，企業盈利增長強勁亦促進金融市場表現。在美國經濟活動強勁的背景下，2017年標普500指數的企業盈利增長率增加一倍以上，達到11.8%。

雖然過往表現並非未來回報的指引，但若特朗普再當選，投資者對美國企業盈利增長的預期或再推動股市表現。然而，龐大的財政赤字或導致政府國債孳息率上升，從而對目前高企的股票估值構成不利影響。

與此同時，進一步徵收貿易關稅或打擊投資者情緒。雖然如此，從企業盈利角度來看，按照估算的標指每股盈利模型顯示，若特朗普勝選，企業盈利或更快速增長。

有望減公司稅率推動盈利

目前採用由上而下的方法來預測標指的每股盈利。首先，估算美國國民收入和產品帳戶(NIPA)的利潤份額。利潤份額是基於產能利用率計算，而產能利用率受實際國內生產總值(GDP)增長和利潤率(企業定價減去勞工成本)所影響。根據美國國民收入和NIPA利潤增長率預估標指每股盈利增長，原因是兩者之間通常有着密切關係。

在特朗普勝選的情況下，可能出現更有利的監管環境和進一步的減稅措施，料美國經濟在強勁增長推動下，企業利潤率將再擴張及產能利用率將提高。特朗普計劃延長2017年《減稅與就業法案》，並表示將下調企業稅率，助美國企業盈利在未來幾年(尤其是在2026年和2027年)維持雙位數增長。這一趨勢將成為推動美國金融市場的重要利好因素，從過往表現來看，周期較強的行業有望成為最大受惠者。

施羅德投資管理策略師 Tina Fong