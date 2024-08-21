陳樂怡：恒指續受制萬八關阻力

美國7月零售數據優於預期，加上8月密歇根大學消費信心指數好轉，緩和投資者對經濟衰退的憂慮，同時降低美國聯儲局9月大手減息0.5厘的預期。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch數據顯示，投資者估計聯儲局9月減息0.25厘機率達70%以上。

市場靜候聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會發表公開講話，以尋求減息線索。此外，預計市場焦點將會落在個股業績上，大市成交薄弱，恒生指數預計區間上落，上方阻力18,000點。

中國建築收入有保證

管理層就其派息比率政策的指引由「約30%」改為「不少於30%，並會考慮日後逐步增加」。估值上，中國建築現價對應2024財年預測市盈率5.5倍，略高於過去5年平均水平，股息率達5.6厘。由於公司或增加派息，另一邊廂香港政府持續增加基建投資，需求前景向好，估值料有重估空間，上望阻力位13元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)