張智威：港股或再打萬七攻防戰 京東博反彈風險高
2024年08月21日 10:54
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市場觀望本周稍後公布的美國聯儲局議息會議記錄，以及主席鮑威爾演說，美股周二(20日)回吐。信誠證券聯席董事張智威指，港股雖然在8月初的低位回升近1,200點，但成交額明顯收縮，反映市場入市態度謹慎。他續指，周三(21日)港股開市即跌穿250天線，預料恒指有機會再打「萬七攻防戰」，回試17,000點，並在此水平爭持橫行一段時間。
沃爾瑪(Walmart)正尋求出售所持京東(09618)股權，涉資不超過37.4億美元(約291億港元)。張表示，京東遭大股東計劃悉數沽貨，若交易成功，標誌著沃爾瑪與京東正式結束合作。張指出，雖然京東上周公布的次季業績勝預期，但儘管期內有國策扶持，其主營業務的家電及電子產品收入仍跌4.6%，從而有機會拖低毛利，在這陰霾下，博京東反彈風險偏高，投資者只能小注投機，加上股息不吸引，故更不看好中長線走勢。
另一方面，美國預期減息的速度及次數都較市場預期多，有較多資金流入公用股甚至高息股，張舉出了數個例子，如工商銀行(01398)，其股息率有約7.3厘，股價不斷挑戰高位，屬收息股的不錯選擇，可待股價回落至4.5元水平，再考慮買入並作中長線持有；至於香港電訊(06823)預期股息率有約7.9厘，而且股價由年初至今有明顯升勢，曾一度升穿10元關，若有意吸納，可於約9.5元水平買入。而另一隻中海油(00883)，張則認為其吸引力較前兩者低，因油價受美國經濟及地緣政治因素左右，會較易有波動，持股風險較高，加上股息率預料有6.69厘，建議買入或正持貨的投資者要衡量風險。