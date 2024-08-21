張智威：港股或再打萬七攻防戰　京東博反彈風險高

市場觀望本周稍後公布的美國聯儲局議息會議記錄，以及主席鮑威爾演說，美股周二(20日)回吐。信誠證券聯席董事張智威指，港股雖然在8月初的低位回升近1,200點，但成交額明顯收縮，反映市場入市態度謹慎。他續指，周三(21日)港股開市即跌穿250天線，預料恒指有機會再打「萬七攻防戰」，回試17,000點，並在此水平爭持橫行一段時間。