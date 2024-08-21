大摩咒恒指最悲見12000 轉軚勁削目標 因內地通縮風險

摩根士丹利5月調高恒生指數明年6月底基本目標，不過今日「轉軚」，把基本目標由19,150點降至17,000點，銳減2,150點或11.2%。

最樂觀下，明年6月底目標價由22,500點降至20,500點，調低2,000點或8.89%；最悲觀下，目標為12,000點，之前目標為12,200點。

至於國企指數，明年6月底基本情境目標也由6,800點降至6,000點；最樂觀下，最新目標為7,200點，之前為8,100點；最悲觀目標為4,300點，之前為4,600點。

滬深300指數明年6月底基本目標由3,900點，調低至3,500點；最樂觀下，預測為4,000點，之前為4,400點；最悲觀的目標由原本料見2,750點，調低至2,600點。

大摩指，內地持續通縮風險為盈利帶來壓力，正在面對持續結構性擔憂，因此在基準情形下，將恒指明年中目標調低，MSCI中國指數基本情況下，最新預測為56點，之前為61點。

另一方面，該行維持對日本股票「增持」，原因是名義通貨再膨脹及企業改革仍持續，不過該行於6月時將日本東證指數明年目標下調至3,000點。