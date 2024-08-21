花旗私銀報告：家辦次季增加股票及對沖基金配置

花旗私人銀行發表2024年第二季家族辦公室投資報告，多類風險資產尤其是股票在第二季上升，家族辦公室客戶於季內持續增加股票及對沖基金的配置，同時對固定收益資產的興趣亦略為回升。

資產配置上，報告指儘管美國再度推遲減息，而地緣政局更趨不明朗，但許多家族辦公室在2024年第二季仍增加固定收益及股票的配置，同時進一步減持現金。股票方面，家族辦公室的偏好轉向成熟市場的大型股。所有地區（北美除外）的中小型股配置均有所下調，對新興市場股票的投資則下降或持平。在固定收益的子資產類別中，全部四個地區的資金流強弱互見，並無明顯偏好。期內對沖基金的配置增加，大宗商品的交投低迷。

針對亞太區家族辦公室，他們於第二季增加固定收益和股票的配置，這種情況在持有較大投資組合的家族辦公室中尤為明顯。

亞太區家辦的配置中，固定收益資產再次錄得美元淨流入，速率幾乎是上季的兩倍，多元化固定收益資產同樣錄得美元淨流入，幅度與成熟市場的投資級別債券及主權債券相若。就資本比重而言，成熟市場高收益企業債券的配置再次上升。買債活動遍及金融、能源及房地產領域，賣債活動則主要涉及部分金融業的永續債券。新興市場債券錄得美元淨流出，主要由於債券到期。

至於股票則連續第三季錄得美元淨流入，不論以同等權重還是資本比重計算，均見家族辦公室增加股票配置。成熟市場大型股是帶動美元淨流入的主要動力，速率約為上季的兩倍。美國科技行業的個股及交易所買賣基金 (ETF) 之買賣活動是季內美元淨流量的主導因素。雖然買盤主要集中在美國，但若干日本股票亦受到青睞。季內成熟市場中小型股再次錄得美元淨流出，買賣活動廣泛分散於各行業和地區。

正如首季，新興市場股票在2024年第二季錄得美元淨流出。買盤分散於各行業，而賣盤則主要集中在資訊科技、非必需消費品和通訊服務行業。我們繼續見到若干印度焦點基金引起溫和的買盤興趣。平均而言，按同等權重基準計算，亞太區家族辦公室的股票配置高於其他地區。