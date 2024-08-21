內地買家私宅登記上月跌至723宗　創5個月新低

樓市撤辣後未見起色，有傳銀行對按揭業務取態較保守，連內地買家也暫緩入市。中原指出，上月普通話拼音買家(漢語併音)買賣登記按月進一步下跌約4.6%，跌至723宗，連跌3個月，並創5個月新低，並較撤辣後內地客買樓高峰少近7成。期內相關成交金額亦跌至不足80億元。不過，現時該類買家佔整體成交比例仍達兩成以上，屬歷來高位水平。

該行指出，撤辣後樓市氣氛雖一度好轉，非本地買家毋須再支付大額辣稅，據該行數據，整體私宅市場同類買家的買賣登記，撤辣後一度連升3個月，由2月僅388宗，急升至4月的2,280宗，涉及金額逾272億元，當時成交及涉額均為1995年有紀錄以來的新高。

不過，隨着撤辣效力逐漸退卻，樓市成交量基本上打回原形，最大影響為有傳多間銀行收緊按揭，只有限度為未有樓的上車客承造按揭，投資者及非本地客則審批嚴謹，令樓市雪上加霜。有前線代理稱，最近有持有重貨投資者被銀行催還貸款(俗稱CALL LOAN)，要求出貨減持物業，就銀行疑收緊按揭，政府亦表達關注。

近月多個新盤低價出擊，部分內地客出動執平貨。大鴻輝集團旗下西營盤尚逸於7月錄得81宗買賣登記，佔超過一半、即44宗為同類買家，是7月最多該類買家入市新盤。其次是屯門NOVO LAND項目，錄得38宗同類買賣，佔售出單位約18%。

此外，今年首7個月累計6,840宗普通話拼音(漢語併音)買家入市，涉及資金783.4億元，仍較去年同期4,049宗及539.8億元，分別上升68.9%及45.1%。期內佔4成為入市樓價700萬港元以下細價上車盤，購買5,000萬元以上豪宅則佔約1.8%。

中原地產亞太區副主席兼住宅總裁陳永傑認為，本地銀行落雨收遮，加上樓市跌勢持續，正所謂「寧買當頭起，莫買當頭跌」不少，內地客都與香港人心態都是一樣，覺得「遲買更平」而嚇怕入市意欲。然而，現時市場普遍認為美國聯儲局9月將開始減息，屬重要利好消息。當市場又感覺到「遲買更貴」的時候，自然又會再入市。