7月中環及港島東甲廈空置回落　惟整體租金連挫27個月

仲量聯行周三(21日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，截至7月底整體甲級寫字樓市場空置率升至13.7%，然而，中環和港島東的空置率分別下降至約12%及約13.1%；惟租金持續下挫，按月再跌約0.7%，已連挫約27個月。

至於，九龍東的空置率則明顯上升約0.5個百分點至約18.8%。而整體甲級商廈市場在7月錄得約128,900 方呎的負吸納量，主要原因是九龍東有大量空置樓面重投市場。

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，寫字樓租賃市場仍主要由希望提高工作空間質素的需求所帶動。愈來愈多租戶希望物色優質商廈以提升辦公空間質素，甲級寫字樓租金已由2019年高峰期下跌約36.5%，對該類租客具吸引力。其中一個例子是有數據分析公司由九龍東搬遷至灣仔太古廣場六座，租用約7,300方呎樓面。

該報告又顯示，上月甲廈平均呎租金約49.4港元，按月跌幅為今年3月後最大。該行研究部資深董事鍾楚如稱，7月整體市場租金按月下跌，主要分區市場中，中環及九龍東租金分別下跌約0.8%與約0.6%。灣仔/銅鑼灣及港島東租金，則分別下跌約0.6%與1%。