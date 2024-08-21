中石化油服料全年海外新合約增長21%

他續稱，公司已是沙特阿拉伯和科威特的最大鑽井承包商，具良好口碑，會以兩國作為中東業務的基地，逐漸參與探井等技術項目，提高高端油田服務的佔比；正大力發展LNG的卡塔爾方面，公司已有明顯進展，不久就能公布「突破」。

從儀征化纖變身以來，公司一直未有派息，但周二宣布會在「合適時機」回購H股。總會計師程中義表示，H股股價「相對偏低」，可隨時回購，之後亦會註銷去提高每股盈利等。

職工代表監事張宗檁表示，毛利率可持續增長，主要是技術迭代加快了油井建設，以勘探和工程一體的方式提高客戶產出，並從高於油井設計產能的收益分一半。現正測試自研的全自動化兼「智能感知」鑽機，並計劃來年推廣團隊改革，提高效率，例如學豐田汽車的「精細管理」，並且針對團隊盈利能力良莠不齊作改革，擬來年推廣。「國內外油服公司都是以隊伍為中心，好處是人員和裝備齊全，壞處是盈利能力高低可相差一倍」，改革方向是讓盈利能力較低者改做搬遷等輔助工作。