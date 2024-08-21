中石化油服料全年海外新合約增長21%
2024年08月21日 17:35
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張建闊
中石化油服(01033)把今年新合約總額目標上調至900億元人民幣（下同）以上，其中海外約190億元，即按年升約21%。總經理張建闊稱，油價波動和中美關係等風險可控，擬透過輕資產的技術服務項目增強抗風險能力，況且中國推「一帶一路」高質量發展、母企中石化集團大力拓展國際能源合作，尤其是中東，為海外業務提供強大支撐。
他續稱，公司已是沙特阿拉伯和科威特的最大鑽井承包商，具良好口碑，會以兩國作為中東業務的基地，逐漸參與探井等技術項目，提高高端油田服務的佔比；正大力發展LNG的卡塔爾方面，公司已有明顯進展，不久就能公布「突破」。
從儀征化纖變身以來，公司一直未有派息，但周二宣布會在「合適時機」回購H股。總會計師程中義表示，H股股價「相對偏低」，可隨時回購，之後亦會註銷去提高每股盈利等。
職工代表監事張宗檁表示，毛利率可持續增長，主要是技術迭代加快了油井建設，以勘探和工程一體的方式提高客戶產出，並從高於油井設計產能的收益分一半。現正測試自研的全自動化兼「智能感知」鑽機，並計劃來年推廣團隊改革，提高效率，例如學豐田汽車的「精細管理」，並且針對團隊盈利能力良莠不齊作改革，擬來年推廣。「國內外油服公司都是以隊伍為中心，好處是人員和裝備齊全，壞處是盈利能力高低可相差一倍」，改革方向是讓盈利能力較低者改做搬遷等輔助工作。
中石化油服上半年破紀錄包攬中國石油化工(00386)90%以上的份額，但中石油和中海油等國內其他客戶的新簽合約額亦按年升61.4%至169億元，目標下半年再斬獲21億元，中石化則再簽176億元。