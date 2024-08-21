恒基地產中期少賺46.7%　派息50仙

恒地稱，集團主要收租物業6月底之平均出租率為93%，按半年升1個百分點，The Henderson可出租樓層之出租率升至接近60%，隨着租戶陸續進駐，已開始帶來租金貢獻。

公司稱，高息環境、地緣政治局勢緊張以及北上消費熱潮，均對本港經濟有負面影響。然而，中央近月公布一系列支持香港之財經政策，包括推動內地與香港資本市場進一步互聯互通，內地優秀企業來港上市之措施等，長遠將有助提升香港作為國際金融中心之地位。加上下半年時間利率有望開始下調，將有利本港樓市以至整體經濟。

期內，政府宣布收回集團部分土地以進行洪水橋/厦村新發展區第二期發展，集團預期因此將獲得政府現金補償合共約39億元，假若於本年完成收回相關土地之若干法律程序，預計於本財政年度，就上述收回連同已被政府收回之粉嶺北及古洞北新發展區土地，將為應佔基礎稅前盈利帶來收益合共約31億元。

扣除政府補償現金收回集團部分洪水橋/厦村新發展區內之土地後，集團仍擁有約4,160萬方呎之新界土地儲備，繼續是全港持有最多新界土地之發展商。至於購入80%以至全部權益之市區舊樓重建項目則有24個，預計自佔樓面面積合共約280萬方呎。集團有充裕之土地儲備，足供未來數年發展之用。

集團計劃於本年下半年在本港推售5個發展項目，連同尚餘存貨，在本港預計有約4,600個自佔住宅單位或約223萬方呎自佔住宅樓面面積，可供於本年下半年銷售；另在本港有可售辦公及工業樓面面積約18萬方呎。6月底，在香港及內地未入帳之自佔物業銷售金額合共約207.69億元，當中約124.95億元之銷售金額預計可隨物業落成交付買家而於本年下半年入帳。

另外，6月底，恒地淨借貸為710.23億元，比去年下半年減少3.85%，借貸比率按半年跌0.6個百分點至22%。