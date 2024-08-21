領展冠名贊助「香港高爾夫球公開賽」　為體育盛事開啟新一章

亞巡賽營運總監羅洛（左）、領展資產管理有限公司行政總裁王國龍（中）和香港哥爾夫球會會長郭永亮（右）一同為11月 21日至24日舉行的「領展香港高爾夫球公開賽」揭開序幕。領展資產管理有限公司已正式成為香港高爾夫球公開賽未來三年的冠名贊助商。

【營業資訊】環球領先的房地產投資者及資產管理人領展資產管理有限公司(領展)周三(21日)宣布，由2024年起，連續三年冠名贊助「香港高爾夫球公開賽」，為城中最歷史悠久的職業體育盛事展開新一章。賽事現命名為「領展香港高爾夫球公開賽」。

「領展香港高爾夫球公開賽」是亞洲最歷史悠久、最享負成名的高爾夫球錦標賽之一，第63屆賽事將於11月21日至24日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場舉行。

2024年也是香港哥爾夫球會成立135周年，球會自1959年起開始舉辦「香港高爾夫球公開賽」，是高爾夫球歷史上僅有的兩個在同一個球場舉辦超過60年的球賽之一，與美國奧古斯塔俱樂部舉辦的美國大師賽齊名。

領展行政總裁王國龍、香港哥爾夫球會會長郭永亮、亞巡賽營運總監羅洛(David Rollo)，以及中國香港高爾夫球協會主席吳繩綱醫生一同在今日於香港哥爾夫球會深水灣會所舉行的新聞發布會上，攜手宣布賽事的全新冠名贊助，為今年的精彩賽事揭開序幕。

領展行政總裁王國龍表示：「『領展香港高爾夫球公開賽』是球壇上一項標誌性的賽事，透過賽事，香港將呈現其世界首屈一指的高爾夫球體驗，吸引本地和國際的職業及業餘高爾夫球手參與。我們以香港的高爾夫運動自豪，認為其值得在社區普及和更大規模地推廣。我們支持『香港高爾夫球公開賽』，正好彰顯領展總部設在香港、與本地社區有深厚聯繫且擁抱亞太區內機遇的企業定位。」

成為國際系列賽其中一站為賽事增添吸引力，除了球手獲得更多參賽機會外，賽事獎金也有所提高，也是球手踏上更大的高爾夫舞台的途徑之一。國際系列賽排名中得分最高的球手將獲得下一季LIV高爾夫的參賽資格。

整個賽季的國際系列賽分別在亞洲、歐洲和中東設有分站，2024年為亞巡賽提供了2,350萬美元的獎金。「領展香港高爾夫球公開賽」的總獎金為200萬美元。

為了貫徹賽事及冠名贊助商將高爾夫運動推廣至社區的願景，「領展香港高爾夫球公開賽2024」的門票價格將與去年維持同一水平。

賽事首兩天，即11月21日及22日(星期四及五)免費開放予公眾入場，而11月23日及24日(星期六及日)的單日門票為200元，四天入場證為300元。賽事門票不日公開發售。