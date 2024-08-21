吉汽布局新能源車不同價位賽道 料快將轉盈
2024年08月21日 19:06
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被問到如何看待內地車企價格戰、情況會否持續兼令車價再有下調空間，吉利汽車(00175)執行董事兼行政總裁桂生悅表示，據過去幾年經驗來看，車企要生存最重要是核心盈利能夠恢復，又指吉汽今年上半年撇除一次性收益及資產減值虧損等影響，淨利潤按年增長1.14倍至33.7億元人民幣(下同)，直言公司已經見到「重現輝煌的曙光」。
他認為，由於該企在新能源車的不同價格賽道均有布局，相信新能源車業務扭虧為盈的時刻快到，而一旦出現上述情況，將可帶動吉汽盈利能力快速提升，而相關因素再配以內地經濟形勢變化不太大、以及中央出手鼓勵有序競爭的大前提，相信吉汽銷量在未來每一個半年都將持續再創新高。
至於歐盟最新向內地製電動車徵收關稅，管理層則稱肯定對集團有影響，惟暫時未能透露他們探索布局本地化生產的細節。首席執行官淦家閱則提及，上調今年整體海外出口目標，由33萬輛提升至38萬輛，並活化墨西哥、中亞五國、越南等市場。至於首款搭載英偉達Thor晶片的旗艦運動型多用途車(SUV)，該企指將於明年第三季發布。
另邊廂，同屬內地新能源車「一哥」比亞迪(01211)亞太區總經理劉學亮早前提及，歐盟加徵關稅對該企構成一定影響，他們正加快歐洲生產基地的建設速度，而位處泰國首個生產基地已正式落成，並開始投入生產。