吉汽布局新能源車不同價位賽道　料快將轉盈

他認為，由於該企在新能源車的不同價格賽道均有布局，相信新能源車業務扭虧為盈的時刻快到，而一旦出現上述情況，將可帶動吉汽盈利能力快速提升，而相關因素再配以內地經濟形勢變化不太大、以及中央出手鼓勵有序競爭的大前提，相信吉汽銷量在未來每一個半年都將持續再創新高。

至於歐盟最新向內地製電動車徵收關稅，管理層則稱肯定對集團有影響，惟暫時未能透露他們探索布局本地化生產的細節。首席執行官淦家閱則提及，上調今年整體海外出口目標，由33萬輛提升至38萬輛，並活化墨西哥、中亞五國、越南等市場。至於首款搭載英偉達Thor晶片的旗艦運動型多用途車(SUV)，該企指將於明年第三季發布。