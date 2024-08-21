中環皇后大道中全幢商廈標售　料市值14億

中環罕有全幢商廈推出市場放售。高力國際及世邦魏理仕獲委託為聯合代理，公開招標出售中環皇后大道中152號全幢甲級商廈，截標日期10月8日。市場估計，項目市值約14億港元，平均呎價逾17,300元。

該物業由投資者持有，於2020年落成，為樓高28層的甲級商業大廈，地下至15樓可作銀行、商舖、餐飲或零售用途，17樓至30樓則為寫字樓用途。大廈配備雙邊門面設計，分別面向皇后大道中及威靈頓街。

項目地盤面積約4,030方呎，總商業面積約80,876方呎，每層平均面積由2,531至3,733方呎，層與層之間高度約3.25至6.6米(標準樓層為3.85米)，樓層負重量約5kPa。此外，大廈內備有兩部升降機及1部貨運升降機，整幢物業為一層一伙設計；空中花園及平台活動區設於物業3樓，而29至30樓為頂層特色樓層，並附設露台。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，中環大部分甲級寫字樓物業都由大型發展商長期持有，全部以出租而非出售形式經營，全幢連租約之優質商廈於市場上出售極罕見。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資執行董事莫偉豪稱，物業正對中環中心，鄰近多幢甲級商廈，知名餐飲零售商店林立，鄰近中環半山扶手電梯，距離港鐵上環站及中環站分別僅需3分鐘及7分鐘步程。