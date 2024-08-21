葵涌一籃子凍倉及加工廠以意向價1.63億放售

後疫情時代網購和送貨服務普及，不少消費者選擇網購新鮮農產品及肉類，對凍倉需求激增，有價有市，有業主趁勢放售及放租旗下葵涌葵德工業中心一籃子凍倉及加工廠，意向價共約1.63億港元。

中原(工商舖)工商部黎紹賢表示，該批物業為葵德街15至33號葵德工業中心2樓A、D至J室，建築面積共約29,720⽅呎，平均每方呎放售價約5,500元，同時以每月約90萬元招租。該凍倉備有加工廠，食物製造廠牌照齊全，另外亦有全新設備以及專業級別供電，為有意作凍倉用途的準買家或租戶節省相關開支。同時，該工廈用戶以食品行業為主，具有協同效益。

黎續指，葵德工業中心1期坐落傳統核心工商地段，40呎貨櫃車可駛入，亦有6部載貨升降機6部以及貨車車位29個。大廈毗連荃青交匯處、青葵公路及與多條主要幹線和隧道連接，往返機場和皇崗口岸只需約30分鐘，往返葵涌貨櫃碼頭只需約10分鐘。

近年本地及海外投資者熱衷投資凍倉物業，皆集中在葵涌區，包括建華集團去年投資近億元大手購入葵涌貨櫃碼頭亞洲貨櫃物流中心B座逾萬呎樓面，以開拓凍倉業務及發展迷你倉。

亞太區最大不動產管理公司ESR Group Limited亦夥拍華懋集團合資發展位於同區美青路和貨櫃碼頭南路交匯處地皮，興建1幢連兩層地庫停車場共9層高的凍倉儲存及物流中心，料成為本港20年來最大規模的凍倉項目，預計2027年落成。