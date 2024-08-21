維港灣海景套三房減價100萬沽　9年帳貶55萬

二手樓劈價蝕賣，奧運站維港灣套三房海景單位，減價100萬元，以1,480萬元易手，約9年帳面貶值55萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，西灣河逸濤灣2座中層A室，實用面積約563方呎，兩房間隔，望樓景，叫價1,200萬元，最終以938萬元沽出，呎價約16,661元，原業主於2000年9月以368萬元一手購入單位。

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九龍區

●中原王秉義指，奧運站維港灣9座高層B室，實用面積約788方呎，套三房連儲物房間隔，望全海景，叫價1,580萬元，議價後降價100萬元，以1,480萬元易手，呎價約18,782元，原業主於2015年7月以1,535萬元，持貨約9年帳面蝕55萬元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍稱，鑽石山居屋龍蟠苑F座高層2室，實用面積約426方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價390萬元，放盤達3個月，最終減價25萬元，以365萬元成交，呎價約8,568元。

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新界區

●中原丘漢偉稱，荃灣朗逸峯3座高層C室，實用面積約972方呎，套三房間隔，叫價1,050萬元，放盤不足兩個月，減價20萬元，以1,030萬元沽出，呎價約10,597元。

●中原袁銘鍵表示，屯門大興花園2期5座低層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，約10日前放盤叫價350萬元，減至320萬元，經議價後，再減20萬元以300萬元沽出，呎價約6,466元，樓價及呎價均重返2016年水平。

●美聯梁浩文指，屯門居屋兆軒苑B座極高層17室，實用面積約376方呎，開放式間隔，區內客議價後於已補價自由市場以308.8萬元承接，呎價約8,213元，原業主2024年3月以278.8萬元購入，持貨僅約5個月帳面升值30萬元。

●美聯翟安暉稱，元朗溱柏1座中低層B室，實用面積約598方呎，兩房間隔，叫價568萬元，減價至542萬元獲上車客承接，呎價約9,064元，原業主2015年以517.2萬元購入。

●中原蔡天賜指，粉嶺居屋景盛苑欣景閣高層6室，實用面積約433方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約300萬元，日前議價後以295萬元易手，呎價約6,813元，新買家為上車客。

●中原吳日榮稱，大埔康樂園最新錄20街雙號屋，實用面積約1,214方呎，套三房間隔，叫價約2,100萬元，其後減至1,700萬元，議價後以1,580萬元沽出，呎價約13,015元，新買家為外區客。

●中原吳啟業表示，大埔居屋富雅花園4座低層J室，實用面積約591方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約470萬元，議價後以430萬元沽出，呎價約7,276元，新買家為同區分支家庭客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城24座低層C室，實用面積約326方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價460萬元，累減38萬元，減幅約8.3%，以422萬元成交，呎價約12,945元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海‧星灣御21座低層C室，實用面積約480方呎，一房間隔，望園景，放盤7個月，原先叫價600萬元，減21萬元，以579萬元獲買家承接，呎價約12,063元。

●中原關偉豪稱，將軍澳叠翠軒4座中層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，叫價540萬元，現以508萬元獲承接，呎價約10,650元，新買家為同區租客，睇樓後隨即議價入市上車自用。

●利嘉閣王亦俊指，將軍澳都會駅7座高層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，新買家為外區客，議價後以740萬元成交，呎價約14,712元。

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