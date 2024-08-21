美股靠穩　道指升44點　Target升14%

美股3大指數早市靠穩，道指升44點，報40,879點；標指升14點，報5,611點；納指升49點，報17,866點。港股夜期報17,437點，升62點，高水46點。

市場靜待本周五的Jackson Hole央行年會之際，聯儲局理事鮑曼表示，如果物價升幅持續放緩，那麼逐步減息是合適的做法。

美國零售巨企業績表現各異，主打中低價商品的連鎖百貨公司Target上季度收入增長2.74%，達到254.52億美元，同店銷售按年增長了2%，在公司預測區間的高位。至於另一主打高檔商品的梅西百貨(Macy's)表現則完全相反，不僅收入錄得倒退，同店銷售(不計第三方授權專櫃、佣金等)亦按年倒退4%。這種情況也許在映出，美國亦正經歷「消費降級」的浪潮，因而低價商品變得更受歡迎。

事實上，美國的消費降級其實早有苗頭，比如作為最大餐飲業巨頭的麥當勞，此前已推出了5美元的優惠套餐吸客，並且因為成效顯著而把優惠期延長。如今這種消費降級的現象亦開始更廣泛地蔓延至各行各業，相信與美國長期高利率環境打壓消費需求、新冠疫情期間累積的家庭超額儲蓄耗盡等因素有關。

根據Target行政總裁Brian Cornell的說法，非必需消費品類別有改善趨勢，尤其是服裝領域，而化妝品銷售表現亦持續強勢。值得留意的是，該公司主打低價商品，這種情況完美地符合了歷史上經濟轉差時，低價美妝產品熱賣的所謂「口紅經濟」趨勢，即消費者負擔不起高價奢侈品，於買平價唇膏滿足購物慾望。

Target上季(截至8月3日止)純利按年增長42.75%至11.92億美元；預測本季同店銷增長0至2%，經調整每股盈利介乎2.1至2.4美元。該公司股價周三早段曾升14.34。

至於賣貴價貨的梅西百貨，行政總裁Tony Spring以「具挑戰性的消費環境」來形容目前市道，並且預計全渠道的同店銷售(包括第三方專櫃)的同店銷售本季續跌0.5至2%。回顧上季，該公司於截至8月3日止季度內收入按年倒退3.48%至50.96億美元；純利則為1.5億美元，扭虧為盈，主要靠成本削減及稅務優惠入帳。梅西百貨股價早段曾跌13.25%。