新盤撻訂潮蔓延　屯門洋房項目兩宗個案涉3.67億元

新盤撻訂情況增多，甚到蔓延至豪宅市場。屯門洋房項目錄得兩宗大額撻訂，涉及的成交金額高達3.67億元。

●何文田名鑽示範單位曝光

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，繼日前上載樓書後，周三(21日)對外開放兩個連家具裝修的示範單位，並公布有機會月底前上載銷售安排，即日起開放現樓示範單位予公眾預約參觀。發展商指，項目戶型主打兩房至三房間隔，實用面積423方呎起，售價會參考同區項目。

●鰂魚涌FINNIE 5日累收逾500票

●元朗尚柏登場

●馬鞍山雲海別墅4,458萬元重新售出

●沙田名日‧九肚山開放全新示範單位

●將軍澳PARK SEASONS兩房售796萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周三(21日)售出第2B座20樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，成交價796.4萬元，呎價約14,831元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出811伙，套現逾51億元。

●屯門瑧譽錄兩宗億元成交撻訂