新盤撻訂潮蔓延 屯門洋房項目兩宗個案涉3.67億元
2024年08月21日 22:04
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新盤撻訂情況增多，甚到蔓延至豪宅市場。屯門洋房項目錄得兩宗大額撻訂，涉及的成交金額高達3.67億元。
●何文田名鑽示範單位曝光
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，繼日前上載樓書後，周三(21日)對外開放兩個連家具裝修的示範單位，並公布有機會月底前上載銷售安排，即日起開放現樓示範單位予公眾預約參觀。發展商指，項目戶型主打兩房至三房間隔，實用面積423方呎起，售價會參考同區項目。
●鰂魚涌FINNIE 5日累收逾500票
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE收票如火如荼，截至周三(21日)下午6時，5日之內已接獲逾500個認購意向登記，按現時已推出兩張價單共60伙計，暫錄超額認購逾7倍。發展商指，項目首輪銷售將於周四(22日)晚上7時截票，並於本周六正式公開發售全數價單第1號及價單第2號共60伙單位。
●元朗尚柏登場
麗新發展(00488)旗下位於元朗大棠大旗嶺266號的住宅項目，周三(21日)公布命名為尚柏(The Parkland)，提供112伙，已取得入伙紙及預售樓花同意書，將於短期內以現樓形式推出。項目採單幢設計，樓高12層，提供戶型涵蓋一房至兩房，單位實用面積由265至494方呎 。其中一房戶佔87伙，兩房戶佔18伙，另設有5伙連天台或平台的特色戶，以及2伙連花園單位。
●馬鞍山雲海別墅4,458萬元重新售出
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周三(21日)重新售出早前遭終止交易的Lily Avenue 11號別墅，成交價較逾4年半前低逾1,008萬元。上述為別墅實用面積2,153方呎，三套房，地庫設兩個車位，外連549方呎花園及672方呎天台，原本在2019年12月以5,466萬元招標售出。是日以4,458萬元重新售出，呎價約20,706元，較對上一次成交價賣平約18%。
●沙田名日‧九肚山開放全新示範單位
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周三(23日)公布開放全新三房現樓示範單位予買家即日起預約參觀。同時，購買指定三房及四房可額外獲得價值約38萬或48萬元的家具禮券。全新三房示範單位為第1座12樓B室，實用面積1,053方呎，屬三房一套連儲物房間隔，廳房皆向東南，可享沙田海及沙田馬場景，設計裝修以簡約時尚為主題。
●將軍澳PARK SEASONS兩房售796萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周三(21日)售出第2B座20樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，成交價796.4萬元，呎價約14,831元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出811伙，套現逾51億元。
●屯門瑧譽錄兩宗億元成交撻訂
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目瑧譽，連錄兩宗大額終止交易個案，涉及成交金額高達3.67億元。其中洋房9號連9號居室，實用面積5,201方呎及650方呎，原本在2022年5月以1.847億元售出，買家當年採用720日成交期購入，呎價約31,567元。同時，洋房12號連12號居室，實用面積5,200方呎及615方呎，亦是在2022年5月售出，當年成交價逾1.82億元，呎價約31,430元。