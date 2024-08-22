東方日報B1：大摩唱淡港股 估最悲落萬二
2024年08月22日 00:05
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港股周三下跌，科技指數更跑輸大市。(中新社圖片)
大型中資科網股遭美國大股東減持又再打擊港股投資氣氛之際，傳來美資投行摩根士丹利再度奏起「摩笛」，下調恒生指數明年6月底的目標逾11%至17,000點，對照周三(21日)收市價即未來10個月「得個吉」，並將最壞情況預測下調至12,000點，比現水平低30.99%，即重返2009年首季的低位，主要是因應通縮壓力影響企業利潤，且對中資股給予負分，跟位處該行推薦的配置價值得分榜首位印度股市相差過百分，可謂天與地。
受京東集團(09618)遭沃爾瑪清倉的消息影響，恒生指數甫開市即挫278點，低見17,232點，收市跌120點或0.69%，報17,391點；國企指數跌53點或0.86%，報6,141點。
中資科網股普遍受壓，醜聞不絕的百度集團(09888)跌1.9%，阿里巴巴(09988)較穩陣，跌幅由早段2.61%，收窄至0.56%。周二發布季績的快手(01024)遭不同券商以「電商疲弱」為由下調目標價，比較淡的麥格理和中銀國際各降至55.1元及50元，拖累快手挫9.91%至40元，創6個半月新低。
如是者，舜宇光學(02382)績後彈8.36%也未能「沖喜」，科技指數跌63點或1.82%，收報3,434點，顯著跑輸大市。港股總成交額約938億元，港股通的「北水」淨買入降至2.81億元。
對於繼續看淡中資股，大摩認為，從宏觀經濟角度，中國太過側重於製造業產能和科技，正令產能過剩問題惡化，同時加劇債務通縮，跟看好日股的理由之一「通脹可持續地回升」完全相反。而所謂「債務通縮」，指的大概是日本1980年代泡沫爆破後企業與個人全力修補資產負債表，令經濟活動收縮，形成通縮。
日本和印度股市過去一年來的崛起令中國資產相對下黯然失色，大摩如今仍對日本及印度市場抱有「強烈的信心」，經調低的東證指數目標仍較現價有逾一成回報，而印度的綜合評分高達95分，冠絕27個日本以外亞太市場及其他新興市場，跟內地和香港的負分相比形成強烈對比。內地的優勢是市帳率和股息回報率，比較失色的是宏觀經濟、企業毛利率。該行又提醒，新興市場股票當中，中國業務佔比較高的過去兩個月跑輸大市。
話雖如此，大摩亞太區(日本除外)和全球新興股市焦點名單仍有3隻港股—騰訊控股(00700)、泡泡瑪特(09992)和紫金礦業(02899)。泡泡瑪特公布中期業績後先跌後彈，收市飆10.51%，報46.25元，再創兩年半新高，主席王寧有信心公司今年收入達100億元人民幣，增長不低於60%。
中國資產並非沒有好消息，事緣摩根大通經過市場諮詢後，撤回一個讓中國債券在其全球政府債務—新興市場(GBI-EM)指數權重大減四成的方案。該指數的調整足以左右全球資金流向，追蹤它的資產去年底多達2,360億美元(約1.84萬億港元)。