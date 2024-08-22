東方日報B1：大摩唱淡港股　估最悲落萬二

大型中資科網股遭美國大股東減持又再打擊港股投資氣氛之際，傳來美資投行摩根士丹利再度奏起「摩笛」，下調恒生指數明年6月底的目標逾11%至17,000點，對照周三(21日)收市價即未來10個月「得個吉」，並將最壞情況預測下調至12,000點，比現水平低30.99%，即重返2009年首季的低位，主要是因應通縮壓力影響企業利潤，且對中資股給予負分，跟位處該行推薦的配置價值得分榜首位印度股市相差過百分，可謂天與地。

對於繼續看淡中資股，大摩認為，從宏觀經濟角度，中國太過側重於製造業產能和科技，正令產能過剩問題惡化，同時加劇債務通縮，跟看好日股的理由之一「通脹可持續地回升」完全相反。而所謂「債務通縮」，指的大概是日本1980年代泡沫爆破後企業與個人全力修補資產負債表，令經濟活動收縮，形成通縮。

日本和印度股市過去一年來的崛起令中國資產相對下黯然失色，大摩如今仍對日本及印度市場抱有「強烈的信心」，經調低的東證指數目標仍較現價有逾一成回報，而印度的綜合評分高達95分，冠絕27個日本以外亞太市場及其他新興市場，跟內地和香港的負分相比形成強烈對比。內地的優勢是市帳率和股息回報率，比較失色的是宏觀經濟、企業毛利率。該行又提醒，新興市場股票當中，中國業務佔比較高的過去兩個月跑輸大市。

中國資產並非沒有好消息，事緣摩根大通經過市場諮詢後，撤回一個讓中國債券在其全球政府債務—新興市場(GBI-EM)指數權重大減四成的方案。該指數的調整足以左右全球資金流向，追蹤它的資產去年底多達2,360億美元(約1.84萬億港元)。