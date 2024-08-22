瑞銀：亞洲航空業受惠機票定價

相對於亞洲實際航班需求(尤其是長途和非中國航線)，市場低估了機隊供應短缺的持續時間，預計亞洲的機票價格，將在更長時間內居高不下，利好航空公司利潤率。相對來說，南亞航空公司或表現更好，因為它們與中國航空公司的直接價格競爭較少，而中國航空公司或因宏觀不利影響而面臨更明顯的價格下滑。

機隊供應缺口被低估

市場對亞洲航空公司定價環境大幅疲軟的擔憂過甚。雖然部分歐美航空公司在最近業績中披露，收益呈向下趨勢，但亞洲機隊供應似乎緊張得多。預計今年亞洲的機隊運力，僅比2019年水平高出6%，落後於歐美，且遠低於隱含的實際航班需求。根據2010至2019年空中交通量與實際本地生產總值(GDP)增長之間的歷史關係，實際航班需求比2019年水平高出22至29%。

新飛機交付延遲或進一步限制供應增長。除非出現嚴峻的宏觀情景如經濟深度衰退，價格下跌幅度可能較為溫和，有利於利潤率，對大多數亞洲航空公司而言，這意味股本回報率(ROE)將高於趨勢水平。

由於機隊供應更緊張，且對中國宏觀不利影響的敞口較小，長途和非中國航線的機票價格或更具韌性。通常用於長途航線的寬體機運力仍比2019年水平低5%。此外，中美航班量減少應能支撐北亞至北美航線價格。

然而，中國宏觀經濟轉弱，如消費降級，且中國航空公司的機隊規模比2019年水平高出15%，中國航線的機票價格下行幅度或更明顯。基於機票價格或在更長時間內居高不下，亞洲航空業應能受益。身處中國航空公司的「主場」之外的航空公司，定價環境將更有利。

瑞銀投資銀行研究部